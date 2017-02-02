Türkiye'nin cinayet haritası. 2016'da kaç kişi öldürüldü?

Bireysel silahlanmaya karşı mücadele veren Umut Vakfı, 2016 yılı, "Türkiye silahlı şiddet (cinayet) haritası" nı yayınladı

Basına yansıyan verilere dayandırılarak yayınlanan haritaya göre, 2016 yılında 2 bin 720 bireysel silahlı olay, ulusal ve yöresel medyaya yansıdı. Bu olaylarda, 2 bin 56 kişi öldü, bir kısmı ağır bin 961 kişi de yaralandı. 2016 yılında bireysel cinayetlerin, şiddetin haritası bölgelere göre değerlendirildiğinde; Marmara bölgesinde, basına yansıyan 246 olayla İstanbul birinci sırada yer aldı. İstanbul'u 116 olayla Bursa, 108 olayla Kocaeli, 70 olayla Sakarya, 38 olayla Tekirdağ izledi. Karadeniz bölgesinde ise Samsun ilk sırada yer aldı. Bireysel silahlı şiddet 2016 yılında arttış göstererek, ateşli silahların kullanımında önceki yıla göre yüzde 7 arttı. Silahlı olayların en çok yaşandığı il 2016'da da İstanbul oldu



ATEŞLİ SİLAHLARIN KULLANIMINDA ARTIŞ



Umut Vakfı tarafından hazırlanan "Türkiye'nin şiddet (cinayet) haritası"nda şu veriler yer aldı:



"2015 yılında meydana gelen bireysel silahlı olayların yüzde 71’inde tüfek, tabanca ve beylik silahı gibi ateşli silahlar, yüzde 29’unda ise kesici ve delici aletler kullanıldı. 2016 yılında ise 2 bin 720 bireysel silahlı olay ulusal ve yöresel medyaya yansıdı. Bu olaylarda, 2 bin 57 kişi öldü, bir kısmı ağır bin 961 kişi de yaralandı. İstatistiklere bakıldığında; 2016 yılında şiddet olaylarında ateşli silahların kullanımında önceki yıla göre yüzde 7’lik bir artış dikkat çekiyor. 2016 yılında olayların yüzde 78’inde ateşli silahlar (Yani yüzde 43’ünde kalaşnikof dahil uzun namlulu silahlar, yüzde 30’unda tabancı ve yüzde 5’inde de beylik silahları kullanılmış), yüzde 22’sinde ise çoğunluğu bıçak olmak üzere satırdan baltaya kesici aletler kullanıldı.







BİREYSEL SİLAHLI ŞİDDET 2016 YILINDA ARTTI



Bölgelere göre şiddetin haritasına bakıldığında, 2016 yılında bireysel cinayetlerin, şiddetin haritasına bölgelere göre bakıldığında; Marmara bölgesinde, basına yansıyan 246 olayla İstanbul birinci sırada bulunuyor. İstanbul’u 116 olayla Bursa, 108 olayla Kocaeli, 70 olayla Sakarya, 38 olayla Tekirdağ izliyor. Marmara bölgesinin genelinde, 2015 yılıyla karşılaştırıldığında bireysel silahlı şiddetin 2016 yılında arttığı görülüyor. 2015 yılında İstanbul’da 225, Bursa’da 97, Kocaeli’de 89, Sakarya’da 54 olay basına yansıdı. 2016 yılında toplam 166 bireysel silahlı şiddet basına yansıdı. Samsun’u tüm Karadeniz bölgesinde sırasıyla 41 olayla Çorum, 37 olayla Trabzon, 32 olayla Zonguldak, 24 olayla Ordu, 16’şar olayla Düzce ve Kastamonu, 13’er olayla Tokat ve Giresun, 12 olayla Bartın, 11 olayla Bolu, dokuz olayla Amasya, sekiz olayla Rize, yedi olayla Sinop, altışar olayla Karabük ve Artvin, üç olayla Bayburt, iki olayla Gümüşhane izledi. Karadeniz’in en sakin kenti bu yıl Ardahan.







GÜNEYDOĞU'DA SIRALAMA DEĞİŞMEDİ



Güneydoğu’da bu yıl da şiddet haritasındaki sıralama değişmedi. Bölgede 2015 yılında 87 olayın yaşandığı Gaziantep yine ilk sırada. İlk üçte sıralama değişmedi. 2016 yılında 99 olayın yaşandığı Gaziantep’i, 75 olayla Urfa, 48 olayla Diyarbakır izledi. Tüm kentlerde geçen yıla göre artış görülüyor. 2016 yılında ayrıca Adıyaman’da 22, Mardin ve Batman’da 18’er, Kilis’te 16, Siirt’te 10, Şırnak’ta 9 olay dikkat çekti. 2016 yılında da en çok olayın olduğu yer Malatya. Malatya’da 2016 yılında 44 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. Bölgede 26 olayla Elazığ, Malatya’yı izledi. 2016 yılında Malatya ve Elazığ'dan sonra çoktan aza sırasıyla Van'da 16, Ağrı ve Erzurum'da 14'er, Hakkari'de 10, Bitlis'te yedi, Erzincan'da beş, Kars'ta dört, Iğdır ve Muş'ta üçer, Tunceli'de iki, Bingöl ve Ardahan'da birer olay meydana geldi. 2016 yılında bu bölgede Malatya ve Elazığ’dan sonra çoktan aza sırasıyla Van’da 16, Ağrı ve Erzurum’da 14’er, Hakkari’de 10, Bitlis’te yedi, Erzincan’da beş, Kars’ta dört, Iğdır ve Muş’ta üçer, Tunceli’de iki, Bingöl ve Ardahan’da birer olay meydana geldi.





EN ÇOK CİNAYET İSTANBUL'DA



Silahlı olayların en çok yaşandığı il 2016'da da İstanbul oldu. 50’den fazla cinayetin işlendiği iller sırasıyla şöyle:



İstanbul (246 olay)



Samsun (166)



Adana (141)



İzmir (130)



Bursa (116)



Antalya (108)



Kocaeli (108)



Gaziantep (99)



Konya (90)



Urfa (75)



Ankara (72)



Aksaray (72)



Sakarya (70)



Aydın (59)



Kayseri (52)



Eskişehir (51)



CİNAYET HARİTASINDA İLK 10



Ölüm ve yaralama rakamlarına bakıldığında ise 2016 yılında cinayet haritasında ilk 10’a giren iller şöyle:



İstanbul (204 ölü, 173 yaralı)



Adana (127 ölü, 104 yaralı)



İzmir (115 ölü, 79 yaralı)



Gaziantep (91 ölü, 64 yaralı)



Bursa (83 ölü, 78 yaralı)



Antalya (76 ölü, 66 yaralı)



Ankara (74 ölü, 81 yaralı)



Konya (75 ölü, 65 yaralı)



Kocaeli (67 ölü, 76 yaralı)



Samsun (63 ölü, 155 yaralı) "