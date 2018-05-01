Türkiye'nin en güvenli yeri Taksim!

1 Mayıs nedeniyle Taksim Türkiye'nin en güvenli yeri haline geldi. Taksim meydanına işçileri almamak için her türlü tedbir alındı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğe kapatıldı. Etrafı bariyerlerle çevrilen Taksim Meydanı'na gazeteciler de dahil kimse alınmıyor. Meydan çevresinde oluşturulan alanlarda kimlik kontrolü yapılıyor.



Trafiğe kapalı yollar nedeniyle turistler de valizleriyle yürümek zorunda kaldı. Beşiktaş'ta polis müdahalesi Beşiktaş'ta toplanarak Taksim'e yürümek isteyen yaklaşık 15 kişilik gruba polis müdahale etti. Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi üyesi gruba polis izin vermedi. Grup yürümekte ısrar edince polis müdahalede bulundu. Gruptakiler gözaltına alındı.

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