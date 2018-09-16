Türkiye'nin o ili göl oldu

Kocaeli'de etkili olan sağanak, günlük hayatta aksamalara neden oldu. Kent merkezinde öğleden sonra başlayan yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler de yolda ilerlemekte güçlük çekti

Türkiye'nin o ili göl oldu
16 Eylül 2018 Pazar 15:31

Kent merkezinde öğleden sonra başlayan yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. 

Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler de yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) ekiplerinin su tahliye çalışmaları devam ediyor.

Bu arada, yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar saçakların altına sığınarak korunmaya çalıştı.

Kentte yağış etkisini aralıklarla sürdürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #türkiye #göl #sel #yağış #kocaeli
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