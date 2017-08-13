Türkiye'nin yurt dışında hayat kurtaran tek sağlık ekibi

EDİRNE'de Sağlık İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan, Türkiye'nin yurtdışında hayat kurtaran Sınır Ötesi Sağlık (SES) ekibi son 3 yılda Türk vatandaşı veya soydaş 21 hastayı bulundukları ülkeden alarak ambulansla Türkiye'ye getirdi. Hepsi İngilizce olmak üzere Balkan dillerini bilen ekip, gittikleri ülkelerde büyük ilgi görüyor, soydaşlar kendilerine sarılıp öpüyor. Türk sağlık ekibini karşılarında gören hastaların ise şaşırarak, "Sizi bu kadar çabuk beklemiyorduk" diye karşıladıkları belirtildi

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık bünyesinde Sağlık Bakanlığı'nın tanıdığı imkanlarla Sınır Ötesi Sağlık (SES) birimi kuruldu. Gönüllü doktor, paramatik, acil tıp teknisyeni, sürücülerden oluşan 24 personelin tümümün pasaportlarında Schengen vizesi bulunurken, büyük bölümü de Balkan ülkelerinden çifte vatandaşlık pasaportu taşıyor. Hepsi mesleklerinde tecrübeli olan, İngilizce bilen gönüllü personelin çoğu ise aynı zamanda Bulgarca, Yunanca, başta olmak üzere Balkan ülkelerinin dillerini konuşuyor.Edirne'de 2014 yılından itibaren aktif hale gelen SES ekibi, yurtdışından hasta sevki gerçekleştiriyor. Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya başta olmak üzere Balkan ülkelerinde rahatsızlanan, kaza geçiren Trk vatandaşları veya soydaşlar tedavilerinin Türkiye'de yapılmasını talep edince, Edirne'de 24 saat görev başında bulunan gönüllü personelden bir ekip hemen tam donanımlı ambulansla yola çıkıyor. Hastayı bulunduğu ülkeden alan ekip, yurda giriş yapana kadar tedavisini sürdürüyor ve hastaneye yatışını gerçekleştiriyor. Son 2 yılda 21 hastayı ambulansla bulundukları ülkelerden alıp Türkiye'ye getiren ekip, yeni bir hasta sevkine karşı hazır bekliyor.Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Muhsin Kişioğlu, Sağlık Bakanlığı'nın tanıdığı imkanlarla 2014'te Sınır Ötesi Sağlık ekibini kurduklarını belirterek şunları anlatı:"Ekibimiz bu süre içinde 21 vakayı Balkan coğrafyası ülkelerden özelikle ileri tetkik ve tedavi aracıyla ülkemize, Edirne'ye getirmişlerdir. Bu hastalar kendi bulundukları ülkelerde Türk Başkonsoloslukları'na ulaşıyor, oradan da Sağlık Bakanlığı aracıyla bize gelen bilgiler üzerine ekibimiz hastaları tedavileri için Edirne'ye getirmektedir. Burada en güzel olanı vakaların geliş sayısında artış değil, gelişmiş Batı ülkelerinde bu hizmetleri ücretli, özel sağlık sigortaları ile verildiği bir gerçekte olduğunu biliyoruz. Ülkemizde bu hizmetler 112 sağlık hizmetleriyle aynı şekilde ücretsiz verilmektedir. Bunun özelikle altını çizmek istiyorum. Biz burada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımıza ve orada yaşayan soydaşlarımıza bu hizmeti veriyoruz. Edirne valiliğimizden çıkan yeni bir talimatnameyle, kendi vatandaşımız ve soydaşlarımız dışında yabancılara da bu hizmet verilmeye başlanacak. Bu vesileyle Edirne'nin Balkanlarda sağlık turizminde önemli bir üs olacağına inanıyorum."112 Sağlık Ötesi Sağlık ekibinde çalışan personelin hepsinin gönüllü olduğunu vurgulayan Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Muhsin Kişioğlu şöyle devam etti:"Hepsinin Bulgaristan ve Türkiye vatandaşlıkları var. Ekipleri oluşturmaktan hiç zorluk çekmedik. Sağlık araçlarımız çok donanımlı ambulanslarımız, aynı zamanda acil ambulanslarımız. Bu ambulanslarımızın yurt dışına çıkarken ayrı sigortası yapılıyor. İki ambulansımızda bu şekilde yurt dışına çıkış yapıyor. Edirne'de iki ekip var. Ekipte Yunanca ve Bulgarca bilen arkadaşlarımız var. Ekibin tamamı da İngilizce biliyor. Bu sayede yurt dışına gidip gelirken bir sıkıntı yaşamıyoruz."112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Duygu Akbaşak, öncelikle komşu ülkelerden hasta nakilleri yaptıklarını kaydederek şunları anlattı:"Onun dışında Romanya ve Makedonya'dan hasta nakilleri gerçekleştirdik. Toplamda 21 hastaya yurtdışı sağlık hizmeti, sınırlar ötesi sağlık hizmetini sunmuş durumdayız. Aldığımız hastalar genelde kalp krizi geçiren hastalar. Trafik kazası geçiren, travma geçiren ve spor yaralanmaları geçiren ve tedavilerini Türkiye'de devam etmek isteyen hastalar. İhbar bize geldiğinde öncelikle onu takip eden doktorundan hastanın nakli uygun olup olmadığı teyidini almamız gerekiyor. Hastanın genel nakile uygunsa ondan sonra bizim ekibimiz toplanma süresi yarım saat. Yarım saat sonra arkadaşlarımız yola çıkıyor."SES ekibinde yer alan Edirne İl Sağlık Müdür Yardımcısı Nihal Kaşıkçı, Yurtdışında herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşıp tedavisini anavatanda devam ettirmek isteyen vatandaşlarımıza mağdur olmamaları için yardımcı olduklarını söyledi. Kaşıkçı, gurbette olan ve hastalanınca da yalnızlık hissine kapılan vakaların kendilerini çaresiz hissettiklerini belirterek, "Türk sağlık ekibini gördüklerinde gözlerindeki sevinci görmenizi isterdim. O sırada genelde duygulu anlar yaşanıyor. Gurbette de olsa, hastalarımız orada yalnız olmadıklarını ve büyük Türkiye devletinin gücünü buldukları yerde de hissediyorlar" dedi.Sınır ötesinde can kurtaran ekipte yer alan sağlık personeli, özellikle gittikleri ülkelerde kendilerini karşılarında gören soydaşların çok mutlu olduğunu dile getirdi. Soydaşların kendilerine sarılıp öptüğünü ve hatıra fotoğrafları çektirdiğini dile getiren sağlıkçılar, görevlerini severek yaptıklarını belirtti.