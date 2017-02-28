Türkiye-Rusya krizi evlilikleri de etkiledi. Rus gelin sayısı düştü

Antalya 'nın Alanya İlçesi'nde 2016 yılında 40 ülkeden 366 kadın, Türk erkeklerle hayatını birleştirdi. Türkiye ve Rusya arasında yaşanan kriz evlilik lere de yansıdı. 2015 yılında Türkler 82 Rus gelin le evlenirken, geçen yıl ise bu rakam 60'a düştü.



Ruslar birinci sırada



En çok damat Almanya'dan

Dünyanın birçok ülkesinden vatandaşın yerleşik yaşadığı Alanya'da yabancılar ve Türkler arasındaki evlilikler yaygın görülüyor. Resmi rakamlara göre 90 ülkeden yaklaşık 48 bin yabancının yerleşik yaşadığı ilçede, Türk erkekleri geçen yıl 40 ülkeden 366 kadınla hayatını birleştirdi. Yabancı evliliklerinde 5 yıl önce Alman gelinler gözdeyken, son 3 yıldır Rus gelinler listenin başına geçti.Alanya Belediyesi Evlendirme ve Nikah Dairesi Müdürlüğü verilerine göre 2016 yılında yabancılarla evliliklerde Ruslar birinci sırada yer aldı. 2013'te yapılan 154 evlilikten 62'sini Almanlar, 41'ini Ruslar oluştururken, 2014'te Rus gelinler 67 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı 2015'te 82 Rus, 60 Alman gelin şeklinde oldu. 2016 yılında listenin birinci sırasında 60 evlilikle yine Rus gelinler yer alırken, ikinci 58 gelinle Almanlar, üçüncü 21 gelinle Ukraynalılar oldu.Türk erkekleriyle evlenen yabancı gelinler Rus, Alman ve Ukraynalı kadınlarla sınırlı kalmadı. Türkler Estonya, Tayland, Suriye, Kanada, Hollanda, İngiltere, Finlandiya ve Avustralya gibi 40 ülkeden 366 kadınla nikah masasına oturdu. En çok evlilik ise 2016 ekim ayında gerçekleşti. Bu ayda Türk ve yabancı 36 çift dünya evine girdi.Yabancı evliliklerinde gelinlerin yanı sıra ilçeye 12 ülkeden 30 yabancı damat da geldi. Yabancı damatlarda ise 9 damatla Almanya ilk sırada yer alırken, İngiltere'den 4 ve Hollanda'dan 2 damat Türk kadınlarıyla dünya evine girdi. Fas, Fransa, Kanada, Ukrayna, Danimarka, Irak, Suriye, Kazakistan, Hollanda'dan da 1'er damat Türk kadınlarıyla evlendi.