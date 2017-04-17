Türkiye seçimi onlardan takip etti

Türkiye referandum sonuçlarını Fox Tv'den takip etti

16 Nisan reyting sonuçları bomba! Referandum özel yayınında kapışan kanallar ağır toplarını sahaya sürdüler. Ama reyting yarışının kazananı Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'nın sunduğu seçim özel programı aldı.

16 Nisan reytinglerinin galibini açıklayarak başlayalım. Ekrandaki kıran kırana geçen reyting yarışında Türkiye referandumu FOX'dan izlemeyi tercih etti. Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'nın sunduğu referandum özel yayını zirveyi adeta parselledi. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sırada FOX'un farklı isimlerle ekrana gelen bu özel yayını bulunuyor. Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya hem AB hem de Total grubunda 16 Nisan'ın reyting şampiyonu çıktı.FOX'ta Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya yaklaşık 8 saat boyunca ekranda kaldı, canlı yayında sandık sonuçlarını ekran başındaki milyonlarca seyirciye aktardı.FOX'taki seçim özel programlarından Yorumlar Totalde 12,91 reyting ve 29,48 share alırken, AB grubunda 15,51 reyting ve 35,41 share ile milli maç kadar izlenerek rekor kırdı.Totalde ilk 100 listesindeki ilk 4 program, AB grubunda ilk 5 program FOX'un seçim programlarından oluştu.16 Nisan referandum ekranının bir diğer yıldızı da ATV kanalı oldu. Cem Öğretir ile Salih Nayman haber kanallarını da ezip geçti ve FOX'dan sonra en çok izlenen kanal oldu.Kanal D büyük umutlar bağladığı Ahmet Hakan ile bir hüsran daha yaşadı. Referandum özel yayını yapan Ahmet Hakan deyim yerindeyse nal topladı. Bırakın zirve için yarışmayı ilk 20'ye bile giremedi. Ahmet Hakan reyting sıralamasında total grupta 21. sırada AB grubunda ise daha altlarda 23. sırada yer aldı.Referandum yarışında Star TV ağır topu Nazlı Çelik ile reyting kapışmasına girdi. Nazlı Çelik, Ahmet Hakan'ı sollamayı başarsa da ilk 10'a girmeyi başaramadı. AB grubunda 14. olan Nazlı Çelik ile Star TV, Totalde ise 16. olabildi.Gelelim ilk 5 içine girmeyi başaran tek programa. Referandumu izlemeyenlerin tercihi Survivor oldu. 16 Nisan referandum gecesinde seçim yayınları ilk 20'yi parsellerken Survivor dışında hiçbir dizi bu alana yaklaşamadı. Survivor ise iddialı referandum yarışında kendine zirvelerden bir yer açtı ve 5. oldu.