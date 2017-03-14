Türkiye ve Hollanda arasındaki gerilim, iki tarafta da oy artırdı

Hollanda ile Türkiye geriliminin seçimlere de yansıdığı ortaya çıktı. Hollanda Başkanı'nın yaşanan gerilimden sonra oylarının arttığı iddia edildi.
Hollanda yarın olacak seçimlere hazırlanırken, Türkiye de referandum hazırlığına devam ediyor. Son günlerde yaşanan gerginlik ise oy hesabı yapanları sevindiren cinsten. Hollanda gazetelerine göre yaşanan bu gerginlik Hollanda Başbakanı Mark Rutte'ye yaradı. Gerginlik sayesinde Rutte'nin oylarının arttığı iddia edildi.
Hollanda'nın kabul etmemesine rağmen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'ya gitme konusunda kararlılığını bildirmişti. Hollanda'ya karşı uçuş izninin iptal edilmesi durumunda bunun karşılıksız kalmayacağını belirten Çavuşoğlu'nun bu açıklamasından sonra Hollanda uçuş iznini de iptal etmişti.
Daha sonra ülkeye giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya sınır dışı edilmiş. Sokağa çıkan Türk asıllı halka da polis sert müdahalede bulunmuştu.
Bu gelişmelerin hepsinin de seçimlere hazırlanan Hollanda Başkanı Mark Rutte'ye yaradığı, Rutte'nin oylarının arttığı Hollanda basınında yer aldı.
'Evet'e de yaradı
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında açıklama yapan AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, yaşanan olayların 'evet' oylarını iki puan artırdığını açıklamıştı. Kocabıyık, bu nedenle Almanya'ya da Hollanda'ya da teşekkür etmeleri gerektiğini söylemişti.