Türkiye'ye yeni bir göç dalgası olabilir

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi (İKBU) Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bahadır Kaynak, ABD'nin Suriye'yi dün gece füzeler ile vurmasının İdlib'deki kimyasal saldırıya reaksiyon olduğunu ve Rusya ile ABD arasında şu anda genel bir uyum olduğunu belirtti

Suriye'de son yaşanan gelişmeleri DHA'ya yorumlayan Yrd. Doç. Dr. Kaynak şunları söyledi:



"2013 yılında Obama başkan iken benzer bir durum oluşmuştu. Şam rejimi, Şam yakınlarında benzer bir kimyasal silahlı saldırı gerçekleştirmişti. Gerçi onu muhaliflere yıkma çabaları olmuştu ama şimdi geriye baktığımızda onu rejimin yaptığını biliyoruz. O zaman Obama rejimi de bir askeri müdahaleyi düşündü hatta herkes saldırının eli kulağında diye bekliyordu ama son noktada Ruslar da araya girdiler. 'Biz kimyasal silahları Şam rejiminin elinden almayı tahaahhüt ediyoruz' dediler ve konu kapandı.



Ama gördüğümüz kadarıyla böyle bir şey olmamış. Şam rejiminin elindeki kimyasal silah envanteri sona ermemiş. Zaten Rusya'nın yükümlülüklerini yerine getirmediği, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un bugünkü açıklamasında da vardı. Bugünkü saldırı tabii İdlib'deki kimyasal saldırıya bir reaksiyon olarak görülüyor. Sınırlı bir saldırı ve bununla ilgili de önceden Rusya'ya bilgi verilmiş. Ruslara bilgi verdiklerini zaten ABD'liler söylüyorlar. Amerikalılar öyle bir beyanatta bulunduysa muhtemelen bilgi vermiş olabileceklerini düşünüyorum. Şöyle bir şey de var, Rusya'nın hava saldırı sistemi de müdahale etmiyor saldırıya. 58 tane Tomahawk füzesi gönderilmiş ama bir müdahalede bulunulmadı. Sanki önceden bir sınırlı saldırı da anlaşılmış gibi gözüküyor ama Ruslar'ın böyle bir beyanat vermesi de normal.”



"BU SALDIRI ABD İLE RUSYA ARASINDA UYUMU BOZMAZ"



"TÜRKİYE'YE YENİ BİR GÖÇ DALGASI OLABİLİR"