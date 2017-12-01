Türkiye'yi şaşkınlık içinde bırakan cinayette yeni gelişme!

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Filiz ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, Fatma Kayıkçı'nın yakınları da hazır bulundu.
Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık Filiz'in tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Seri cinayet zanlısı Atalay Filiz'e, tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası verildi
Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Filiz ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, Fatma Kayıkçı'nın yakınları da hazır bulundu.