Türkiye'yi yasa boğacak iki acı haber peş peşe geldi

Günlerdir kayıp çocuklardan gelecek iyi haberi bekleyen Türkiye'nin yüreğini yakacak iki acı haber ajanslara düştü. Hatay'ın Hassa ilçesinde 8 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu. Hatay Valiliği, Amonoslar kırsalının sert ve dik kayalık bölgesinde bulunan çocuk cesedinin Ufuk Tatar'a ait olduğunun değerlendirildiğini açıkladı. Tatar'ın ailesi 8 gün sonra gelen acı haberle yıkıldı. Bitlis'in Ahlat ilçesi'nde dün kaybolan 2 yaşındaki Sami Yusuf Marangoz’un da cansız bedenine ulaşıldı

Hatay'ın Hassa ilçesinde Amanos Dağları eteklerinde 8 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar ölü bulundu. Ailesiyle yakınlarını ziyarete gittiği Arpalıuşağı Mahallesi'nde kaybolan Tatar'ın bulunması için komando, jandarma özel harekat ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları 8. günde de devam etti. Bugün de yoğun şekilde sürdürülen çalışmalar sonucunda Tatar'ın cesedine ulaşıldı.



5 KİLOMETRE UZAKTA

Tatar'ın cesedinin, arama çalışmalarına katılan güvenlik korucuları tarafından, kaybolduğu noktadan yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Yoluklar Mahallesi'nin üst kesimlerindeki arazide bulunduğu öğrenildi. Bu arada, cesedin bulunmasının ardından cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri de beraberindeki komandolar nezaretinde traktörle bölgeye hareket etti.

Amanos Dağları eteklerinde bulunan Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki yakınlarına 1 Temmuz Pazar günü ailesiyle ziyarete giden 6 yaşındaki Ufuk Tatar, zihinsel engelli bir akrabasıyla ormanlık alandaki kaynaktan su doldurmaya gitmişti. Bir süre sonra çocuğu su kaynağının bulunduğu alanda bırakarak bölgeden ayrılan aile yakını, geri döndüğünde ise Tatar'ı bulamamıştı. Ufuk Tatar'ın kaybolduğunu fark eden ailesinin durumu ilgililere bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Hatay Valiliği, Hassa ilçesi Amonoslar kırsalının sert ve dik kayalık bölgesinde bulunan çocuk cesedinin 8 gündür kayıp 6 yaşındaki Ufuk Tatar'a ait olduğunun değerlendirildiğini bildirdi. Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, 1 Temmuz 2018 Pazar günü Hassa ilçesi Arpalıuşağı Mahallesi'nde kaybolan Ufuk Tatar'ı arama çalışmaları esnasında 8 Temmuz 2018 Pazar günü Hassa ilçesi Amonoslar kırsalının sert ve dik kayalık bölgesinde bir çocuk cesedine ulaşıldığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu bölgede bulunan naaşın Ufuk Tatar’a ait olduğu değerlendirilmekle birlikte, naaşın kimliği ve ölüm nedeniyle ilgili bilgiler adli tıp işlemlerinin tamamlanmasının ardından detaylı olarak paylaşılacak" denildi.