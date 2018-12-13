Türkiye'yi yasa boğan kazada 3 kişiye gözaltı

Ankara - Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolüyle görevli kılavuz tren ile çarpıştı. 9 kişinin öldüğü kazayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Ankara - Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolüyle görevli kılavuz tren ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle üst geçit çöktü. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, kazada üçü makinist 9 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 47 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ankara'da Yüksek Hızlı Tren ile kılavuz lokomotifin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden yolcuların cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Hayatını kaybeden yolcuların yakınları kurum önünde gözyaşı döktü. Sağlık Bakanı Koca son yaptığı açıklamada, hızlı tren kazasının yaşandığı yerde yaralı kalmadığını bildirdi. Tren kazasıyla ilgili kusuru bulunduğu gerekçesiyle TCDD personeli 3 kişi gözaltına alındı.

Ulaştırma Bakanı kazayla ilgili şu bilgileri verdi:

''Bu sabah Ankara Garı’ndan Konya’ya hareket eden trenimiz saat 06.36 sularında Yenimahalle ilçemizde yol kontrolünden dönen lokomotif ile kafa kafaya çarpışarak elim bir kaza meydana gelmiştir.

Kaza yerinde saat 10.00 itibariyle yapılan tespitlerde 3 makinist arkadaşımız, 5 vatandaşımız yolcumuz hayatını kaybetmiştir. Hastaneye 48 yolcu sevk edilmiş, bunlardan biri de hastanede maalesef hayatını kaybetmiştir. Toplam 9 vatandaşımız şu anda bu kaza sonucunda hayatını kaybetmiştir.

Olay yerinde gerekli, olay nedeniyle ilgili araştırma ve inceleme çalışmalarına başlanmıştır. Gelişmelerle ilgili sizler aracılığıyla kamuoyumuz bilgilendirilecektir. Şuandaki bilgilerimiz bundan ibarettir. Ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, hastanelerimizde tedavi gören 47 vatandaşımıza da acil şifalar diliyorum.

Kazayla ilgili araştırma ve inceleme çalışmaları devam etmektedir. Bilgileri sizinle paylaşacağız.''

Turhan, gazetecilerin enkaz altında başka kişilerin olup olmadığı yönündeki sorusuna, "Enkaz altında yaralı yok." yanıtını verdi. Yolcu treniyle lokomotifin neden aynı güzergahta bulunduğuna ilişkin bir soru üzerine de Turhan, konuyla ilgili incelemenin devam ettiğini bildirdi.

3 TCDD PERSONELİ GÖZALTINDA

Ankara'daki tren kazasıyla ilgili kusuru bulunduğu gerekçesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personeli 3 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, kusurlu oldukları gerekçesiyle TCDD'de görevli hareket memuru S.Y, tren teşkil memuru (makasçı) O.Y. ve kontrolör E.E.E. hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AİLELERİ YIKILDI

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren ile kılavuz lokomotifin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden yolcuların cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Hayatını kaybeden yolcuların yakınları kurum önünde göz yaşı döktü.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DUYURDU, KAZADA PROF. ALBAYRAK DA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada hayatını kaybedenlerden birisinin de Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Berahitdin Albayrak olduğu öğrenildi.

Ankara Üniversitesi, Prof. Albayrak’ın hayatını kaybettiğini şu mesajla duyurdu:

KONYA'YA NÖBETE GELEN DOKTOR DA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ölenlerden birinin Konya’daki özel bir hastanede görevli çocuk hastalıkları uzmanı Dr. Tahsin Ertaş (48) olduğu belirlendi. Ankara’da oturan ve Diyarbakır’ın Kulp ilçesi nüfusuna kayıtlı Ertaş’ın, görev yaptığı hastaneye nöbete gelmek için yola çıktığı öğrenildi.

YARALILAR ARASINDA AKADEMİSYENLER DE VAR

Kazada yaralananlar arasında Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi'nde ders veren 5 akademisyenin bulunduğu öğrenildi.

KTO Karatay Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren’in kılavuz trenle çarpışması sonucu meydana gelen kazayı, derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Ankara’da ikamet eden ve sabah treniyle üniversitemize ders vermek üzere gelmekte olan akademisyenlerimizden kazada yaralananlar olmuştur. Prof. Dr. Nurgün Platin, Doç. Dr. Ayşe Derya Kahraman, Doç. Dr. Bülent Elbasan (Misafir Öğretim Üyemiz), Dr. Öğr. Üyesi Bülent Bingöl ve Dr. Öğr. Üyesi Özlem Tekdemir Dökeroğlu yaralılar arasında yer almaktadır. Akademisyenlerimize Ankara’da gerekli tıbbi müdahaleler yapılmakta olup üniversite olarak sağlık durumlarını yakından takip etmekteyiz. KTO Karatay Üniversitesi olarak çalışma arkadaşlarımız ve kazada yaralanan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar, hayatını kaybedenlere ise Allah’tan rahmet dileriz" denildi.