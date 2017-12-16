Türkiye’de Karayolu Taşımacılığı

Tarihin en eski taşımacılık şekillerinden biri olan karayolu taşımacılığı yıllar boyu istikrarını korumuştur. İnsanlık tarihi boyunca demiryolu taşımacılığı, havayolu taşımacılığı veya denizyolu taşımacılığı gibi şekiller ortaya çıkmadan önce de var olan karayolu taşımacılığı bundan 50 yıl sonra da olacaktır

Tarihin en eski taşımacılık şekillerinden biri olan karayolu taşımacılığı yıllar boyu istikrarını korumuştur. İnsanlık tarihi boyunca demiryolu taşımacılığı, havayolu taşımacılığı veya denizyolu taşımacılığı gibi şekiller ortaya çıkmadan önce de var olan karayolu taşımacılığı bundan 50 yıl sonra da olacaktır. Elbette diğer taşıma şekilleri karayolunun önüne geçecektir. Çünkü hem maliyet hem güvenlik açısından demiryolu, denizyolu ve havayolu taşımacılıkları daha ön planda diyebiliriz.

Bundan 500 yıl önce motorlu taşıtlar yokken karayolu taşımacılığında yük hayvanlarının önemini elbette ki biliyoruz. Ancak ortaya motorlu taşıtlar çıktıktan sonra durum daha farklı bir hal aldı. Hem daha hızlı sonuç alınmaya başlandı hem de daha güvenli ilerleme sağlandı.



Türkiye’de Taşımacılık

Cumhuriyetin kurulması itibariyle Türkiye’de birçok anlamda yenilikler olmuştur. Osmanlı döneminde çok az olan demiryollları cumhuriyet ile birlikte artışa geçmiştir. İlk etapta taşımacılık üzerine olsa da ne yazık ki beklenen etkiyi gösterememiştir. Belki biraz abartı olabilir fakat 2000’li yılların başına kadar Türkiye’de havayolu taşımacılığı da beklenen seviyede olamamıştır. Aynı durum denizyolu taşımacılığı için de geçerlidir. Ancak burada bir ayrıntı vermekte fayda var. Cumhuriyetin kurulması ile birlikte 1950’li yıllara kadar demiryolu ve denizyolu taşımacılığına önem verilmiştir. Bu nedenle karayolları hep geri planda kalmıştır. Ne yazık istenilen seviyeye gelememiştir.

Karayolu taşımacılığı ülkemizde her daim tercih sebebi olmuştur. Bundaki en önemli nokta diğer taşımacılık çeşitlerinin daha yüksek maliyetli olması diyebiliriz. Diğer taraftan da ülkemizin yollarının birçok dünya ülkesine nazaran daha kaliteli olması diyebiliriz. Lakin burada şunu da bilmemiz gerekmektedir. Özellikle 2000’li yıllardan sonra karayollarımızda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Yine burada bir ekleme daha yapmamız gerekirse yetersiz altyapı nedeniyle bu yolları her sene yenilememiz de gerekmektedir.

2018 yılına girmek üzereyken bile hala karayolu taşımacılığının diğer taşımacılık yöntemlerine ağır baskın olduğunu söylememiz de yanlış olmaz sanırım. 2016 yılı verilerine göre ülkemizde karayolu taşımacılığı tüm taşımacılık yöntemleri içerisinde %80 üzerinde bir kısmı kapsamaktadır. Peki bunda önemli etkenler nelerdir?



Türkiye’de Karayolu Taşımacılığının Önde Olma Nedenleri

Türkiye’de karayolu taşımacılığı geniş ve önemli bir sektör. Bunun yanı sıra da Türk taşımacılık ve nakliye sektörü bir yandan kendini teknolojik gelişmelere adapte ederken diğer yandan da daha iyi olma çabaları içerisinde. Ayrıca ülkemiz genç bir taşıma filosuna da sahiptir. Ülkemizde karayollarının ön planda olma sebepleri arasında kısa mesafe, ucuz maliyet, direk teslimatlar ve zaman faktörünü ön plana çıkarabiliriz.

Ülkemizin bu konuda öncü firmalarından biri de Borusan Lojistik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda yıllardır hizmet vermektedir.