Türkiye’de Konteyner Taşımacılığı

Dünyada deniz yolu taşımacılığı popüler bir konumda yer alıyor. Bununla beraber ülkemizin 3 tarafının deniz ile çevrili olmasıyla birlikte de bu konuda oldukça avantajlı bir konumda yer almaktadır. Bu bağlamda da konteyner taşımacılığı ülkemizde iyi bir konumda sayılabilir

Dünyada deniz yolu taşımacılığı popüler bir konumda yer alıyor. Bununla beraber ülkemizin 3 tarafının deniz ile çevrili olmasıyla birlikte de bu konuda oldukça avantajlı bir konumda yer almaktadır. Bu bağlamda da konteyner taşımacılığı ülkemizde iyi bir konumda sayılabilir.

Deniz taşımacılığı özellikle çok uzak mesafelerde maliyet konusunda avantajlı olması nedeniyle tercih sebebidir. Örnek vermek gerekirse ünlü Çin alışveriş sitesinden yapılan alışverişlerde alınan ürünler 1 dolar dahi olsa o ürün ücretsiz kargo ile ülkemize kadar gelmektedir. Nitekim ülkemizde bu konuda son yıllarda yapılan limanlar ve düzenlemeler ile önemli bir konumda yer almaktadır.



Türkiye’de Denizyolu Taşımacılığı

Türkiye’nin ve özellikle İstanbul’un Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlama özelliğinin yanı sıra, İstanbul Boğazı’nın doğuya gidecek en kestirme yol olması ve 9 bin kilometreyi bulan sahiş şeridi ile birlikte denizyolunu destekleyen karayolu, demiryolu gibi destek noktaları ile birlikte ülkemiz büyük bir atılım gerçekleştirmiştir. Ülkemizin 3 tarafının denizler ile çevrili olmasına rağmen, yatırımlar ve atılımlar gerçekleştirilmesine rağmen henüz beklenilen seviyede değildir. Ancak önümüzdeki 5 – 6 yıllık bir süreçte dünya denizyolu ticaretinde ilk 10 ülke arasına girerek söz sahibi olmak hedefler arasındadır. Gelişmekte olan Türkiye Denziyolu Taşımacılığı dünya ülkeleri arasında şu anda 13. sırada yer almaktadır.

Denizyolu taşımacılığı veya konteyner taşımacılığı diğer taşıma türlerine göre maliyet bakımından daha uygundur. Hatta yapılan araştırmalarda diğer taşımacılık yöntemlerine göre ortalama 8 kat daha ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca son istatistiklere göre Türkiye dış ticaretinin yüzden 80’ininden daha fazla bir kısmın konteyner taşımacılığı daha doğrusu denizyolu taşımacılığı ile yapıldığı görülmektedir.

Konteyner Taşımacılığı

Geniş hacmi sayesinde toplu halde birçok ürünü bir arada taşıyabilen konteyner, hem üründen hem de yerden tasarruf etmenizi sağlar. Büyük yük gemilerinin yüzlerce konteyner aldığını düşününce de maliyet açısından da oldukça önemli bir tasarruf kalemidir.

Konteyner taşımacılığında taşıma tipleri vardır. Bunlar;

FCL/LCL : İki ya da daha fazla ihracatçının yükü tek bir konteynere yüklenir ve ithalatçı tek firmadır.

LCL/FCL : Bir ihracatçı tarafından yüklenen konteyner de iki ya da daha fazla ithalatçının yükü vardır.

FCL/FCL : Komple konteyner yükünün bir ihracatçısı ve bir ithalatçısı olduğu durumdur.

LCL/LCL: Konteynere yüklenen parsiyel yükün bir ihracatçısı ve bir ithalatçısı olduğu durumdur.

şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

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