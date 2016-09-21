Suriye'de terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD'nin denetimindeki Afrin ile Menbiç arasında bulunan ve IŞİD'in elinde olan El Bab'a inmek için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) çeşitli planlar üzerinde çalışıyor. Olası operasyonda Özel Kuvvetler, uçak ve tankların yanı sıra Kara Kuvvetleri'ne bağlı değişik muharip piyade sınıflarının da kullanılması planlanıyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye hareketinden önce dile getirdiği "El Bab Operasyonu"nun tam olarak ne zaman başlayacağı merak edilirken, Kilis'in Elbeyli ilçesinden kuş uçumu 30 km güneyde olan Suriye'nin El Bab kentine inmek için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) değişik harekât planları bulunuyor. Buna göre "Fırat Kalkanı" harekâtına katılan unsurlarda artış olacak. Doğrudan Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Özel Kuvvetler (Bordo Bereliler), savaş uçakları ve tankların yanı sıra, Kara Kuvvetleri'ne bağlı değişik muharip piyade sınıfları da Suriye içine girecek. Özel Kuvvetlerin belirleyeceği IŞİD mevzileri tank, top ve savaş uçaklarıyla vurulacak, kara güçleri de arkadan güvenliği sağlayacak. Bir yetkili, "El Bab'a inmek için daha kapsamlı kara gücü şart. Harekât planlarında elbette kara unsurları da bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi Türkiye sınırının tam güvenliği için El Bab'ı da dahil edecek şekilde temizlik şart" dedi. Aynı yetkili, TSK'nın IŞİD'ın Suriye'deki merkezi olan Rakka için tek başına bir harekât planının ise olmadığını vurguladı.





DABIK'TA HENDEK



IŞİD'in Suriye'de Rakka'dan sonraki "İkinci başkenti" olarak bilinen El Bab'a ulaşmak için önce IŞİD açısından özel öneme sahip Dabık hedefleniyor. Dabık, Türkiye sınırına 20 km uzaklıkta. Ancak Dabık bölgesinden gelen istihbarat bilgileri, işin çok da kolay olmayacağını gösteriyor. İstihbarat birimlerinin hazırladığı raporlarda Dabık'ın etrafında çok sayıda hendek kazıldığı, seyyar anti-tankların bulunduğu, kentin etrafına yüzlerce mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) döşendiği belirtiliyor. IŞİD'ın bu kentin aynı adını taşıyan bir dergisi bulunuyor ve örgüt burasının 'mahşer'in başlayacağı yer olacağına inanıyor.



ÜÇ KÖY ÖSO'DA



TSK'nın desteğini alan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Suriye'nin Çobanbey kasabasının (El Rai) batısında Sandarah ve Kadriş köylerini IŞİD'den alarak ilerlerken, Cerablus'un biraz güneyinde kalan bazı Türkmen köylerini ise IŞİD'in geri aldığı bildirildi. Taşlıhöyük ve Sandi köyleri yeniden IŞİD'in eline geçerken, Şavi köyü ise iki saat kadar IŞİD'in elinde kaldıktan sonra yeniden ÖSO'nun hakimiyetine geçti. Diğer iki köyün geri alınması için çatışmaların devam ettiği bildirildi. IŞİD'in bu köyleri ele geçirmesinde ABD Özel Kuvvetleri'nin desteğini kabul etmeyen, ÖSO içinde en radikal grup olarak bilinen Sukur El Cebel'in bölgeden geri çekilmesinin rol oynadığı belirtildi. Bu grubun, yaklaşık 600 kişilik gücünü söz konusu köylerden geri çektiği ifade ediliyor.



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