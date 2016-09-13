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    • Türkiye'ye ABD'ye resmen 'tutuklayın' dedi

    Adalet Bakanlığı, Fethullah Gülen'in 'darbe girişiminin emrini verdiği ve komuta ettiği' gerekçesiyle tutuklanması talebini ABD'ye iletti

    13 Eylül 2016 Salı 10:56
    Türkiye'ye ABD'ye resmen 'tutuklayın' dedi
    Adalet Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı  Fetullah Gülen'in 15 Temmuz darbe girişiminin "emrini verdiği, komuta ettiği"  gerekçesiyle ABD'den geçici tutuklanmasını talep etti. Böylece Bakanlık, darbe girişimine ilişkin ilk tutuklama talebini ABD'ye iletmiş oldu.

    Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, Adalet  Bakanlığı, ABD Adalet Bakanlığına darbe girişimi nedeniyle Gülen'in geçici tutuklanmasını talep eden yazıyı gönderdi. Darbe girişimine ilişkin Gülen'le ilgili geçici tutuklama talebinde,  15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin terörist başı Gülen'in emir ve komutası  altında gerçekleştirildiği belirtildi. Yazıda, "Bu şahıs ülkemizde gerçekleştirilen birçok suçun yanı sıra 15  Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen kanlı darbe eşebbüsünün talimatını veren  kişi olarak tutuklanması talebiyle aranmaktadır." ifadeleri yer aldı.

    "Darbe girişimi Gülen'in emir ve komutası altında yapıldı"

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma  kapsamında Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinin yakalama kararının da eklendiği  yazıda, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde ikamet eden Gülen'e bağlı Türk Silahlı  Kuvvetleri (TSK) içinde değişik rütbelerde görev yapan FETÖ mensubu askerlerin  yine Gülen'in emir ve komutası altında silahlı askeri bir darbe girişiminde  bulunduğu kaydedildi. Talep yazısında, darbe teşebbüsünün Gülen'in emir ve talimatıyla  yapıldığına ilişkin soruşturma kapsamında elde edilen ifadelere de yer verildi.

    Gülen'in, darbe girişimiyle, "Nitelikli şekilde kasten öldürme,  Cumhurbaşkanına suikast, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye  Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye  teşebbüs etmek, Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını  engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek" suçlarını  işlediği ve bu suçlar kapsamında arandığı bildirilen yazıda, Gülen hakkında  "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan" 10 yıldan 15 yıla kadar, diğer  suçlardan ise müebbet hapis cezasının öngörüldüğü belirtildi.
    Adalet Bakanlığının yazısında, geçici tutuklama talebinin Türkiye ile  ABD arasındaki "Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza işlerinde Karşılıklı Yardım  Antlaşması"nın 10'uncu maddesi kapsamında olduğuna dikkat çekti. Adalet Bakanlığı darbe girişiminden önce ABD'ye FETÖ tarafından  işlenen suçlarla ilgili dört ayrı dosya göndermiş ve bu dosyalar üzerinden geçici  tutuklama talep etmişti.
    Haber Kaynağı: AA
    Anahtar Kelimeler: Gülen, Fethullah Gülen, Abd, Gülen Tutuklama

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