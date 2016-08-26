'YURDA KAÇAK GİRDİLER'

Haber Kaynağı: DHA

Hatay'ın Yayladağı İlçesi'nde, Suriyeliler'in içinde bulunduğu minibüs, lastiği patlayınca kontrolden çıkıp, 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 8 kişi öldü, 18 kişi de yaralandı. Minibüsteki Suriyeliler'in, Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği saptandı.Öğle saatlerinde sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 31 HG 563 plakalı yolcu minibüsü, iddiaya göre sınırdan kaçak yollarla giriş yapan Suriyeliler'i, Yayladağı'ndan alarak Antakya'ya götürmek için hareket etti. Minibüs, Şenköy Mahallesi yakınlarına geldiğinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak önce karşı şeride geçti, ardından da 30 metrelik şarampole yuvarlandı.Kazada 8 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 18 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Jandarma ve kurtarma ekipleri de minibüs ile çevresinde ölü ve yaralı olup olmadığını kontrol etti.Kazanın ardından jandarma sürücünün kimliğini ve Suriyelilerin Türkiye'ye kaçak yollarla girerken kimin yardım ettiğini saptamak için soruşturma başlattı.Öte yandan kazayı duyan Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Kalkan da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere bir açıklama yapan Kalkan, minibüsteki Suriyeliler'in yurda kaçak girdiğini öne sürerek şunları söyledi:"Türkiye'ye kaçak yollarla giren Suriyelilerin taşındığı bir araç Şenköy'den aşağı inerken tekeri patlaması sonucu takla atarak şarampole yuvarlandığı bilgisi verildi. Şu ana kadar 8 tane Suriyeli vatandaşın vefat ettiği, 18 yaralının olduğu ve yaralıların Antakya'daki çeşitli hastanelere sevk edildiğini biliyoruz. Zor ve acı bir durum, ölenlere rahmet kalanlara şifalar diliyorum. Ancak bu tür kaçak yollarla girenleri, bizim taşıyıcı arkadaşların emniyet ve jandarmaya intikal ettirmeleri gerekiyor. Kanunsuz bu tür taşımalar olmazsa kazalarda olmayacak. Nereden geçiş yaptıkları konusunda net bilgi yok ama Yayladağı sınırından geçiş yaptılar diyebiliriz."