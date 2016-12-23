Türklerin tatil için bahanesi...

Seyahat sitesi momondo farklı ülkelerden insanların tatile çıkma nedenlerini araştırdı. Buna göre Türkler nikah masasına oturmak veya evlilik yıl dönümleri gibi romantik günlerde kendilerini tatille ödüllendiriyor. Tatil için tek bahane evlilik değil elbet. Yoğun bir iş döneminin ardından kendini ödüllendirmek isteyen Türkler bavulları kapıp, yollara düşüyor

Tatil herkesin vazgeçilmezi. Dünyanın dört bir yanında insanlar evlilik yıl dönümünden stresli günleri atlatmış olmaya, yeni bir işe başlamanın sevincinden diploma almış olmanın haklı gururuna kadar birçok olayı “bahane” edip kendilerini güzel bir tatille ödüllendiriyor. Peki, hangi millet neyi vesile edip yollara düşüyor? Yanıtlar, seyahat site momondo’nun yaptığı, aralarında Türkiye’nin bulunduğu 20 ülkeyi kapsayan araştırmasında…



Araştırmaya göre dünya genelinde insanlar, evlilik yıl dönümü gibi romantik günleri vesile ederek seyahate çıkıyor. Bu alanda listenin başını yüzde 42’lik oranla İsviçreliler çekiyor. İsviçrelileri yüzde 33 ile İngilizler ve yüzde 30 ile Türkler takip ediyor.



Tatile çıkmak için bir diğer genel geçer neden de doğum günleri veya jübileler. Böylesi günlerde en çok bavullarını kapıp yola çıkanlar İngilizler (yüzde 39). İkinci sırada İsviçreliler (yüzde 35), üçüncü sırada da ABD’liler (yüzde 31) geliyor.



Zorlu bir dönemin ardından tatile çıkanların sayısı da kayda değer. Başta İsviçreliler (yüzde 38) biraz stres atmak niyetiyle seyahat ediyor. İkinciliği yüzde 36 ile Türkler kimseye bırakmazken, üçüncülük yüzde 30 ile İngilizlerin oluyor.



Türklerin bir diğer tatil sebebi de nikah masasına oturmak. momondo’nun araştırmasına katılan Türklerin yüzde 31’i evliliklerini bir seyahatle taçlandırdıklarını söylüyor. Türkleri bu konuda geride bırakan millet ise İngilizler (yüzde 33) olurken, İspanyolların yüzde 24’ü evlenmeyi tatil vesilesi olarak görüyor.



momondo Türkiye Sözcüsü Serpil Öztürk araştırmanın sonuçlarını şöyle yorumladı: “Herkes seyahate çıkmayı seviyor. momondo olarak, farklı ülkelerden ve kültürlerden insanların neleri vesile bilip kendilerini seyahatle ödüllendirdiklerini merak ettik. Araştırmanın geneline baktığımızda, 20 ülke arasında en çok İsviçrelilerin, İngilizlerin ve Türklerin kendilerini tatille ödüllendirdiklerini gördük.”



