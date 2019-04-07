TUS tercihleri yarın başlıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem tercihleri başlıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem tercihleri, yarından itibaren 12 Nisan'a kadar alınacak. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS tercihleri, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak. Tercihte bulunacak adayların 2019-TUS 1. dönem başvuru ve tercih kılavuzunda yer alan ilke ve kuralları dikkatle incelemeleri gerekiyor.