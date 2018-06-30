Tutuklanan Eren Erdem'den ilk mesaj

“Silahlı terör örgütüne yardım, gizli tanığı deşifre etmek, soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek” iddialarıyla tutuklanan eski CHP Milletvekili Eren Erdem, cezaevinden mesaj yolladı...

Tutuklanan Eren Erdem'den ilk mesaj
30 Haziran 2018 Cumartesi 09:47

Eren Erdem’in Twitter hesabında yayınlanan mesajda, “Silivri'den herkese selamlar...Moralim son derece iyi... Koğuşa geçince ilk işim kendime kettle aldım. Geçmişte Silivri zindanları yıkılmıştı, inanıyorum ki yine yıkılacak... Beni unutmayın" ifadesi yer aldı.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından çıkartılan yakalama kararı üzerine dün (28 Haziran 2018) gözaltına alınmış, bugün çıkarıldığı mahkemece de tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

Etiketler; #eren erdem #twitter
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