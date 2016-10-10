Yasaya göre kayıt altına alınan ve suç unsuru taşıdığı için Adalet Bakanlığı'na bildirilen 27 Eylül'deki konuşmada Günay eşine, "Ortalık çok karışacak, dışarıya çok çıkmayın, gıda maddelerini arttırın. Az kaldı güzelim çıkacağız. 1.5-2 aya geliriz. Aralık ayını görmeyiz. Allah'ın izniyle kasımda çıkıyoruz. 3-5 kişi değil, toptan hepimiz çıkacağız. Çıkmakla kalmayacağız. Biz onları içeriye sokacağız. Zırvasından zirvesine, itine kopuğuna, bürokratından bilmem neyine hepsini hapse tıkacağız. Vatanımız ve milletimiz için çalıştık. Dışarıdaki ite p.şta yem olacak değiliz" diyor. Peygamberin cezaevine geldiğini de iddia eden Günay, "Malatya cezaevindeki bayram namazı ile ilgili söylentileri duydunuz mu? Malatya'da bizim emniyette de baya meşhur olmuş. Peygamber efendimiz buradakilerin hatırına bayram namazı için cezaevine gelmiş. 22 Kasım evlilik yıldönümümüzde görüşürüz" şeklinde konuşuyor. Firari Önder Aytaç da, Hz. Yusuf'un Silivri Cezaevi'ne gidip tutuklu örgüt mensuplarına namaz kıldırdığını iddia etmişti. (Sabah)



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