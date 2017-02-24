Tutuklu piyanist hakkında flaş karar!

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle "cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla tutuklanan piyanist Dengin Ceyhan, savcılığın itirazı üzerine tahliye edildi.
Geçen 14 Şubat’ta sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek evinde gözaltına alınan piyanist Dengin Ceyhan, sekiz günlük gözaltı sürecinin ardından tutuklanmıştı. Genç piyanist, Gezi Parkı eylemleri sırasında piyano çalmış, Soma katliamında yaşamını yitiren işçilerin çocuklarına burs vermeyi amaçlayan ‘Piano for Soma’ etkinliğine katılmış, kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ihraç edilen akademisyenlere de destek vermişti.