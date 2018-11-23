Tuvalet kağıdında fırsatçı oyunu!

Haksız fiyat artışıyla ilgili denetimler fırsatçıları durdurmadı. Döviz kuru nedeniyle eylülde yüzde 100 oranında zamlanan tuvalet kağıtlarının fiyatı düştü ama bu kez de rulosu genişledi, kağıdı azaldı...

Ağustosta yaşanan ekonomik dalgalanmanın ardından döviz yükselmiş, üretici ve satıcılar da yaz başından beri A'dan Z'ye birçok ürüne yüzde 60'a varan oranlarda zam yapmıştı

Fakat bazı uyanık satıcılar ürünlere direk zam yapmak yerine gramajını düşürmüş yani gramaj oyunuyla gizli zam uygulamıştı. Ticaret Bakanlığı hemen devreye girerek dövizdeki oynaklığı fırsat bilen üreticileri takibe almıştı.

Posta Gazetesi'nden Hülya Çaylak'ın haberine göre;En çok zamlanan ürünlerden biri de tuvalet kağıdıydı. 32'li tuvalet kağıdının fiyatı eylülde 30 liradan 60 liraya kadar yükseldi. Bakanlığın denetimleri sonucunda fiyatlar bir miktar düştü ama bu kez tuvalet kağının içindeki rulo genişledi. Rulonun iç çapı genişletilip daha az kağıt sarılarak tüketicinin bu kurnazlığı fark etmesi engellendi.

VATANDAŞ İSYANDA

Bu durumu fark ederek sosyal medya hesaplarında paylaşan vatandaşlar, şikayetlerini şöyle dile getirdi:

"Rulonun genişletildiğini tesadüfen fark ettik. Önceden boş tuvalet kağıdı rulolarından anasınıfında etkinlik yapardık. Çocuklaruın eli içine giremezdi. Şimdi kollarına kadar giriyor. Ayrıca rulonun içi genişlediği için astığımız yerden düşüyor."

MİLİM MİLİM KÜÇÜLDÜ

Yapılan hileler bununla da bitmedi. Tuvalet kağıtlarının bir yaprağının eni ve boyu da küçültüldü. Normalde 10 cm olan tuvalet kağıdının eni, 9,5 cm'e indirildi. Uzunlukta da ince bir ayar yapıldı. 12.5 cm olan tuvalet kağıdının tek bir yaprağının uzunluğu 12.3 cm'e düşürüldü. Böylece bazı üreticiler hem zam hem de gramaj oyunlarıyla daha fazla kâra geçti. Bazı tuvalet kağıtlarını gevşek sarılarak uzunluğunun azaltuıldığı bu yüzden de çabuk bittiğiyle ilgili şikayetler geliyor.