Tuvalete diye çıktı, evin yolunu bulamayınca donarak öldü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Yukarışevik köyünde yaşayan İsmail Güngör (91), dışarıdaki tuvalete gitmek üzere evden çıktı. Karanlıkta başka yöne gidip çamura saplanan, 2 saat sonra donmak üzereyken bulunan Güngör, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Tuvalete diye çıktı, evin yolunu bulamayınca donarak öldü
06 Ocak 2019 Pazar 16:22

Olay bu sabah saat 06.30 sıralarında, ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Yukarışevik köyünde meydana geldi. Köyde 'ihtiyar delikanlı' diye anılan İsmail Güngör, damadı Mahmut Varlı (53) ve kızı Cemile Varlı (50) ile birlikte yaşadığı evde sabah uyanınca dışarıda bulunan tuvalete gitmek istedi. Güngör, henüz aydınlanmayan havada yolunu şaşırdı, çamura saplandı. Damadı Mahmut Varlı ve kızı Cemile Varlı, sabah saat 08.00'de uyandıklarında, babalarının evde olmadığını gördü.

Babalarını aramaya başlayan çift, bulamayınca köylülere haber verdi. Köylüler ile beraber yarım saatlik arama sonucunda babalarını evlerinden 200 metre uzaklıkta, karla kaplı çamurun içinde buldu.

Mahmut ve Cemile Varlı çifti, köylülerle birlikte çamurdan çıkardıkları babalarını Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorların tüm müdahalesine rağmen İsmail Güngör yaşamını yitirdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tuvalet #dondu #öldü #kayboldu
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