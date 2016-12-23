Twitter ve Youtube'a erişim sağlanamıyor. Yasak mı geldi?

Dün gece sosyal medyada yine yavaşlama yaşandı. Sabah saatlerine doğru Facebook normale döndü ancak Twitter ve Youtube erişim hala sağlanamıyor

Dün gece 23.00 sıralarında en çok kullanılan sosyal medya uygulaması olan Facebook ve Twitter'a aynı zamanda Youtube erişim sağlanamadı. Önce yavaşlayan uygulamalar sonra tamamen erişime kapandı.



Sabah saatlerinde Facebook normale döndü ancak Twitter ve Youtube'a hala erişim sağlanamıyor.



Sosyal medya uygulamalarına neden erişimin sağlanamadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. İddiaya göre erişim engeli yok. Sosyal medya kullanıcıları ise çareyi yine VPN üzerinden uygulamalara girmekte buldu. Bilgisayarına ve de telefonuna VPN uygulamalarını yükleyen kullanıcılar, bu uygulama sayesinde rahatlıkla sosyal medyaya girebildi.