Tyran Design’ın Erkekler için Tasarladığı En Popüler Üç Altın Kolye

Tasarımlarında; barok tarzını savaş aletleriyle, felsefeyle ve tarihle yoğurarak tasarım dünyasında konumu farklı ürünler ortaya koyuyorlar

Kerem Tezgel’in öncülüğünde kurulan Tyran Design oldukça genç bir marka ancak şimdiden tavrını ortaya net bir şekilde koyuyor. İşlevselliği ve görselliği bir arada harmanlayan Tyran, kullandığı sembolik motiflerle çeşitli dallara atıflarda bulunuyor. Sadece göze hitap etmedikelerinin de vurgusunu yapıyor.

Markanın mücevherleri zengin el işçiliği ile bir araya getirerek oluşturduğu popüler erkek altın kolye modelleri koleksiyonlar göz dolduruyor. Üstelik marka sembolik diliyle bizlere bir şeyler anlatıyor.

Bugün markanın erkekler için tasarladığı en popüler üç altın kolyeden bahsedeceğiz.

Altın Kılıçlı Kalkan Kolye!

Kolye on sekiz ayar beyaz altın üzerine yeşil mine işlemesiyle oldukça dikkat çekici. Yeşil renk ; uyumu, ahengi, dengeyi, verimliliği ve yaşamı simgeler. Kolyenin tüm detayları kalkanın üzerinde saklı! Öncelikle kalkanın üzerinde bir kılıç görüyoruz. Ancak kılıçın yanlarında melek kanatları var ve üzerinde de rose rengi bir yıldız bulunuyor. Kılıç ve kalkan bize savaşçılığı, gücü ve iktidarı anlatıyor. Güç ve iktidar; birbirinden ayrılmaz, sarsılmaz yıllar boyu insanoğlunun elde etmek istediği duygular!

Kalkan ve kılıcın taşıdığı ortaçağ şövalyelerinin ruhu modern çizgilerle birleşerek yerini milenyum çağı şövalyelerinin ruhuna bırakıyor!

Altın Kalkan Kolye!

18 ayar altının lacivert mine taşıyla buluşması!

Kalkanın savaşçı ruhuna üzerindeki kraliyet ruhlu işlemeler eşlik ediyor. Lacivert renginin temsil ettiği aristokrasi, güç ve asalet... Kalkanın hoyrat yapısına zarif bir dokunuşla, kolyenin karakteristik yapısını değiştiriyor.

Kalkanın üzerindeki barok tarzı işlemeler, barok tarzının bütünselliğini yansıtıyor. Bu bütünsellik kolyeyi taşıyan kişiyle özdeşleşiyor. Erkek altın kolye modelleri açısından Tyran kişiyle ruhsal bir bağ kurmayı başarıyor.

Kolyedeki tüm bu harmoni, kolyeyi markanın mottosu haline gelen modern şövalye ruhunu oluşturmaya katkı sağlıyor.

Kolyede kullanılan lacivert mine taşı özel fırınlama tekniğiyle pişirilerek, kolyenin daha uzun ömürlü olması sağlanıyor.

Kanatlı Kılıç Kolye!

Tyran’ın sembolik dili burada da karşımıza çıkıyor. Kılıç üzerine melek kanatları!

Yıllar boyu insanların manevi duygularını besleyen dinlerin oluşumundan bu yana melekler, her zaman kendilerine bu dinlerde bir yer bulmuşlardır. Bu süregeliş pek çok sanatçıya ilham olmuş, çeşitli eserlerinde yer vermiştir. Tyran Design da bu tasarımında melek kanadı figüründen faydalanmış. Kimileri için saflığı, koruyuculuğu sembolize eden melek kanatlarının bir savaş aletiyle bir araya getirilerek yakaladığı erkeksi ancak bir o kadar da zarif tasarım, on sekiz ayar beyaz altın üzerine siyah zirconium taşla taçlandırılmış.

Kolyenin merkezindeki kılıç figürü; taşıdığı savaşçı ruhunun yanı sıra adalet, güç, iktidar ve erdem gibi kavramları da bünyesinde harmanlar. Kılıç bir savaş aleti olarak ortaçağ zihniyetini yansıtsa da modern dünyada halen çeşitli tasarımlarda figür olarak kullanılmaya devam etmektedir.

Tyran Design ise birbirinden farklı iki figürü, savaşçılık ve duru ruhu, bir araya getirerek anlamsal derinliğe sahip bir tasarıma imza atıyor.

Tyran Design, 2015’ten bu yana hem erkek hem de kadınlar için tasarladığı karakteristik özelliği yoğun takılarla ürünlerinin yalnızca bir aksesuar olmadığı vurgusunu yapıyor. Bir aksesuardan çok daha fazlası! Tyran’ın sembolizmini hissetmenizi istiyor! Tüm erkek altın kolye modellerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.