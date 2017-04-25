Üç ilden acı haber: 5 şehit

Şırnak, Kars ve Bitlis'ten acı haber geldi. Gelen haberlere göre 5 asker şehit oldu

Şırnak'ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesi kırsal kesiminde arazi araması yapan askerlerin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 asker şehit oldu. Öte yandan bir acı haber de Kağızman'dan geldi. Burada da mayın patlaması sonucu 2 asker şehit oldu. Bir acı haber de Bitlis'ten geldi. Bitlis'te meydana gelen patlamada 1 asker şehit oldu. Böylece bir günde 5 askerimiz şehit olmuş oldu.



ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU



KARS'TA 2 ŞEHİT

Uludere İlçesi Şenoba Beldesi kırsal kesiminde arazi arama-tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerinin geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından, önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopter ile 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda bulunan Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabasına rağmen yaralı 2 asker şehit oldu.Saldırıyı düzenleyen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.Şırnak'ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesi'nde bugün el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu. PKK'lıların tuzakladığı el yapımı patlayıcının güvenlik güçlerinin geçişi esnasında patlatılması sonucu şehit olan askerlerin Çorum nüfusuna kayıtı ve evli olan 29 yaşındaki Uzman Çavuş Sedat Düzgün ile 26 yaşındaki Manisa'ın Saruhan İlçesi'nde doğan Uzman Çavuş Nezir Pırnacı olduğu belirtildi. Şehitlerin Şırnak'ta düzenlenecek tören ardından cenazeleri memlelektelerine uğurlanacak.Kars'ın Kağızman İlçesi kırsalında arama- tarama faaliyeti sırasında mayın patlaması sonucu 2 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.Terör örgütü PKK'nın yuvalandığı Çemçe Dağları'nın eteğindeki Kağızman'a bağlı Dibekkaya Köyü kırsalında, Erzurum'dan giden Jandarma Özel Harekat Taburu, dünden itibaren arama- tarama çalışmalarını başlattı. Bugün yapılan çalışmalar sırasında, teröristlerin daha önceden döşediği bildirilen mayının patlaması sonucu, 2 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonları sürüyor.Bitlis merkeze bağlı Aşağıölek Köyü kırsalında yürütülen operasyon sırasında PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ile Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı birlikler, Sehi Ormanları bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdürürken, teröristlerin daha önceden tuzakladıkları patlayıcı infilak etti. Patlamada 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Yaralı asker, Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonları devam ediyor.