Uçakta bir yolcu hayatını kaybetti, cansız bedeni koridorda kaldı

Rus Azu Havayolları'nın Antalya Moskova uçuşunda 50 yaşındaki bir kadın yaşamını kaybetti. Ölü, yolculuk bitene kadar uçağın koridorunda bekletildi

Antalya-Moskova uçağında bir kadın yaşamını kaybetti. Talihsiz kadın Rus Azu Havayolları'na ait uçak havalandıktan 45 dakika sonra vefat etti. The Mirror gazetesinin haberine göre 50 yaşındaki yolcunun cansız bedeni uçak Moskova'ya inene kadar uçağın koridorunda kaldı.



Kadının diyabet hastası olduğu ve ilaçlarını valizinin içerisine koyduğu zannediliyor. Kabin ekibi ise ilaçları yanında olmayan kadının ölümü karşısında çaresiz kaldı. Kadını battaniye ile örten kabin ekibi cenazeyi uçuş sonuna kadar koridora yatırdı. Pilot ise acil iniş yapmak yerine Moskova'ya devam etti. Kadının kalp yetersizliği sonucu yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

