Uçakta gazeteci Meşe'ye saldıran Arda, bu açıklamayı yaptı

Makedonya ile golsüz berabere kalan Milli Takım kafilesi maçtan sonra Üsküp'ten, Trieste'ye geçtiği sırada uçak içinde son yıllarda eşine ender rastlanan büyük bir rezalet yaşandı. Bab-ı Ali'nin 40 yıllık emektarı ve saygı duyduğu Spor Yazarı Bilal Meşe'ye uçak hareket etmeden önce Arda Turan galiz küfürler ederek boğazını sıktı ve darp etti

Milli Takım futbolcuları ile birlikte kafilede yer alan VIP yolcular ve basın mensupları uçağa binip bagajlarını üst dolaplara yerleştirdiği sırada Arda Turan, cam kenarında kemeri bağlı bir biçimde oturan Bilal Meşe'nin yanına geldi ve,"Senin...Ana....Avradını...kızlarını...Çoluğunu...Çocuğunu...sk." şeklinde küfürler ederek saldırdığı gözlendi. Meşe'nin boğazına sarılan ve sıkmaya çalışan Arda Turan'ın bu hareketine Burak Yılmaz ve Caner Erkin anında müdahele etti ancak olayda hayret ve şaşkınlık uyandıracak bir biçimde bu ikili Bilal Meşe'ye yüklenerek, "Otur bakalım yerine sen ne yapıyorsun" dilyerek, takım arkadaşının tarafında yer aldılar.



TERİM VE VIP YOLCULAR ÖNDEYDİ



HİÇBİRŞEY OLMAMIŞ GİBİ



ARDA AÇIKLAMA YAPTI

Uçak yerleşiminde öndeki 1 ve 4'üncü sıralarda Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve VIP yolcular, 6-7 ve 8'inci sıralarda ise medya mensupları oturmaktaydı. Olayın olduğu sıralarda, Arda Turan'ın birden saldırıyı gerçekleştirmesiyle herkes neye uğradığını şaşırdı. Ön sırada bulunanların ise hadiseye müdahele etmediğide bir başka şaşkınlık yaratan durumdu.Uçak Trieste'ye inip boşalmaya başladığı sırada ise bir başka hoş olmayan durum yaşandı. Başta Bilal Meşe'ye saldıran Arda Turan olmak üzere, Burak Yılmaz, Caner Erkin ve diğer Millitakım oyuncuları sanki hiçbir şey olmamış gibi güle oynaya, kafile otobüsüne binip Slovenya'ya doğru yola çıktı.Uçağın içinde yaşanan bu olayın ardından Arda Turan gece geç saatlerde instagrama şöyle bir yazı koydu:(Savunma amaçlı değil; bilgilendirme amaçlıdır..)#tbt Yarın kalktığınızda muhtemelen haberleri göreceksiniz...Eleştiriler, kınamalar, köşe yazıları, hep beraber birbirlerine destek planları ve devamı...DEMİŞTİM!!! Islıklandıktan sonraki röportajımda olanları unutmayacağım diye (Euro 2016)...Dün ilk defa milli takım uçağında gördüm o şahsiyetlerden birini aylar sonra. Onlar kim mi? Biz ülkemizin formasını terletirken ve sonrasında; yalanla, iftirayla, insanların onuruna laf söyleyerek, ailevi değerlerine dil uzatıp sonra buna gazetecilik diyen kişiler. Merak etmeyin 3-5 kişiler...Tabi alışmışlar bunları yapıp pişkince gezmeye...Neden? Çünkü düzen böyle gazeteciler ya gazetecilik aylar geçince unutuluyor ya...Çocukları, gençleri, kaoslar ve krizle besleyenler; hayalleri başka yerlere taşıyanlar...Yok öyle insanın, karekterine, ailesine değerlerine laf atmak...Unutmayanı da var bunun! Benim futbolculuğumu eleştiren gazetecilere teşekkür etmişliğim vardır haklısınız diye...Çünkü bu meslek olabilir...Ama aileme, değerlerime saldırmak olmaz; gücüm yettiğince de buna izin vermiyeceğim...Dün yaptığım doğru muydu? Bilmem! Evine misafir olup, adam satıp, iftira atıp arkadan iş çeviren olacağıma, yüzüne, bağırarak, saldırarak cevap beklerim...Belki doğru değil ama dürüstçe, onurlu, şerefli bir davranış...Ha cevap aldım mı? YOK! Kıvırmaca...(klasik) Aylarca sayfa doldurdu ama karşımda iki kelime yok. Gerçi yarın konuşurlar, arkamdan! Bu fotoğrafta gördüğünüz çocuk hayatta iyi veya kötü ne yaptıysa bedelini ödedi; öder de..Allah'tan başka kimseden bir şey istemedi, beklemedi.. Hesabı da kimseye vermez...Arda Turan yola çıkarken İYİ FUTBOLCU, STAR, vs. olmak için ÇIKMADI... Şerefli, onurlu bir adam olmak için, ailesine sevdiklerine sahip olmak için ÇIKTI...Her kim şerefime, aileme, onuruma laf etmeye kalkarsa; Allah'ın bana verdikleriyle, gücüm yettiğince karşılığını alır...İyi geceler.