Uçakta kavga çıktı: İn ulan aşağı

İstanbul'dan Elazığ'a giden uçak ta kavga çıktı. Alınan bilgiye göre içkili olduğu belirlenen bir yolcu ortalığı karıştırdı.

İstanbul'dan havalanan ve Elazığ'a doğru yola çıkan Airbus 320 tipi uçakta kavga çıktı. Önceki akşam yaşanan olayda içkili bir yolcu ile başka bir yolcu arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışmaya diğer yolcular da dahil oldu.Alınan bilgiye göre kavgacı yolculardan biri 'in ulan aşağı' diye bağırdı. Tartışma nedeniyla bazı yolcular ise gözyaşlarına boğuldu. Tartışma uçak inenen kadar sürdü. Tartışma nedeniyle inişe geçildiğinde bazı yolcuların kemerlerini takmadığı öğrenildi. İnişte ise yolcuları polis bekliyordu. Yurtdışında yaşadığı öğrenilen ve tartışmayı başlatan yolcu polis tarafından uçaktan indirildi, ancak şikayet olmadığı için daha sonra serbest bırakıldı.Alınan bilgiye göre uçuş güvenliğini tehdit davranışlarında bulunanlara da bin 500 TL ceza kesildi.