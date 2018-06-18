Ücretli öğretmenlere prim şoku

Sözleşmeli öğretmen atamaları için aylardır bekleyen ücretli öğretmenler prim şoku yaşadı

Süleyman Gülen- Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından 8 Haziran 2018 tarihinde yapılan açıklamada, 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru ekranının aktif edildiği belirtilmişti. Şartları tutan aylardır bekleyen ücretli öğretmenler başvuru günü primlerinin yarıya düşürülmesi şoku yaşadı. Twitter’da #PrimÜcretliÖğretmeninHakkı etiketiyle binlerce ücretli öğretmenden tepki yağdı.

Sözleşmeli-Ücretli-Kadrolu ayrımına son verilsin

Twitter’da tepkilerinin dile getiren ücretli öğretmenler, eğitimci sistemindeki ayrımcılığın da son bulmasını istediler. Kadrolu öğretmenden daha fazla okulda bulunduklarını öne süren ücretli öğretmenler, bayramda para alamadıklarından ve asgariyi bile bulmayan ücretlerle geçinmeye çalıştıklarından dert yandı.

İşte Twitter’da o tepkilerden bazıları: