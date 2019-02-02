'Ücretli öğretmenlik kaldırılmalı' çağrısı

Türk Eğitim Sen İzmir 3 Nolu Şube Başkanı Ömer Yıdırım eğitimin en önemli sorunlarından birinin ücretli öğretmenlik sistemi olduğunu açıkladı

Yeni yarıyılda da bu sorunun devam ettiğini belirten Ömer Yıldırım, 2019 Şubat ayı itibariyle çeşitli branşlarda 101.339 öğretmen açığı olmasına rağmen 20.000 öğretmen alımının gerçekleştirileceğini, 64 ilde 76.605 öğretmenin ek ders karşılığı derse girdiğini söyledi. Izmir'de bile 2.649 ücretli öğretmenin çalıştığına dikkat çeken Yıldırım, eğitimin daha nitelikli olması ve Cumhuriyetimizin 100.Yılı Vizyonu'nun yakalanabilmesi için bir kısmı da ön lisans programlarından mezun olan ücretli öğretmenler yerine formasyon almış ve atama bekleyen, konusunda uzman branş öğretmenlerinin atanmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Yıldırım, 2018-2019 eğitim öğretim yılı ikinci yarı yılının tüm eğitim çalışanları, öğrenciler ve veliler için başarılı geçmesini diledi.