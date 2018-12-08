Üçüncü kez alkollü araç kullanırken yakalanınca...

Eskişehir'de ters yönde araç kullanıp polisin dur ihtarına uymayan sürücü, kovalamacayla yakalandı. Üçüncü kez alkollü araç kullandığı belirlenen sürücüye toplam 10 bin 311 lira ceza kesildi

Üniversite Caddesi'nde ters yönde seyreden aracı, polis ekipleri durdurmak istedi. Ancak ihtara uymayan sürücü yoluna devam etti. Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan araçtaki sürücü yakalandı. Yapılan muayenesinde 2.75 promil alkolü olduğu belirlenen sürücünün daha önce de 2 kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlendi.

İsmi açıklanmayan sürücüye '3'üncü kez alkollü araç kullanmak', 'trafikten çekili aracı karayolunda kullanmak', 'ters yönde seyretmek' ve 'polisin dur ihtarına uymamak' suçlarından toplam 10 bin 311 lira ceza kesildi ve otomobili de trafikten men edildi.