Uçuş yasağı başlıyor, iş adamları tedirgin

ERBİL ve Süleymaniye’ye yarından itibaren yabancı havayolu şirketlerinin uçuşlarının askıya alınması ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan Kuzey Irak’a seyahat uyarısı bu bölgelere gitmek isteyen iş adamlarını tedirgin etti

Dışişleri Bakanlığı, Irak’ta bulunan veya Irak’a seyahat etmeyi öngören Türk vatandaşlarına yönelik seyahat ve güvenlik duyurusunun ardından Erbil ve Süleymaniye’ye yapılan uçuşlarda yarın saat 18.00'da durdurulacak. Erbil'e uçmak için Atatürk Havalimanı'nda bilet işlemi yaptıran iş adamları, iki ülke arasında sorunun diplomasi ile çözülmesi gerektiğini söylediler. Bu arada Atlasglobal Hava Yolları'nın İstanbul-Erbil seferi bugün normal olarak gerçekleştirirken Türk Hava Yolları'nın bu bölgeye yapacağı son uçuşlarda büyük gövdeli uçakların kullanılacağı öğrenildi.



UYARIYI DİKKATE ALIYORUZ



Bölgede tırmanan gerginliğe ilişkin görüşlerini açıklayan Türk ve Kuzey Irak'lı işadamları sorunun diplomasi kanalıyla çözülmesini istiyor. Erbil'de hazır giyim mağazaları bulunan Metin Doğru, seyahat uyarısını dikkate aldıkların fakat işleri nedeniyle gitmek zorunda olduğunu belirterek " Tabii uyarıyı dikkate alıyoruz. Biz de neticede işlerimizden dolayı gitmek zorundayız. Bu olayın askeri müdahaleye gerek kalmadan siyası ve diplomasi alanında çözüleceğine inanıyoruz. Devletimize inanıyoruz. Bunu çözecek illaki. O coğrafyada Türk yatırımcılar olarak bizi mağdur etmeyeceğini ve hiç bir vatandaşını zor durumda bırakmayacağına eminim. Çözülecek inşallah " dedi. Doğru daha önce de yaşanan olumsuzlukları atlattıklarını ifade eden Doğru, " İlk etapta yüzde elli, yüzde altmış bir kaybımız olacak. Ondan sonra toparlayacağına inanıyorum. Daha önce sıkıntılar yaşandı .Bununda üstesinden geleceğiz inşallah " diye konuştu.



İNŞALLAH KAPI KAPANMAZ



Toptan plastik ve züccaciye işi yapan Nizamettin Demir ise sınır kapılarının kapatılmasıyla zarara gireceklerini kaydederek şöyle konuştu:



'İnşallah kapı kapanmaz. Siyasi olarak hallederler. Yoksa çok büyük zarara gireriz. Alacaklarımız var onları da alamayacağız. Siyasi olarak eminim ki çözüm olur. Halk diyor ki inşallah siyasi çözülür diyorlar. Günde 2 bin 500 TIR mal gidiyor oraya. Sadece orası için mal yapmışlar, kapanırsa herkes mağdur olacak"







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