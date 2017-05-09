Ucuz ev alarak Yunanistan'da oturma izni alamazsınız

Son zamanlarda çıkan 'Kaygılı Türkler Yunanistan'da yeni bir yaşam arıyor' haberlerinde çok sayıda Türk vatandaşının ve iş adamının ülkeye yerleşmesi için nabız yokladıkları ifade ediliyor. Bu konu hakkında açıklamalarda bulunan Atinalı Emlakçı Kosta Arslanoğlu, 'Her ne kadar gazetelerde Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik olduğu yazılsa da Türkiye ile Yunanistan iki kanat ülke, Türklerin Yunanistan'dan ev almalarını dostluk temellerinin günlük yaşama yansımasına bağlıyorum' dedi.
Türk vatandaşlarının ve iş adamlarının son zamanlarda özellikle referandumdan sonra komşu ülke olan Yunanistan'dan mülk satın alması ve oturma iznine sahip olma istekleri görülüyor. Atinalı Emlakçı Kosta Arslanoğlu, 'İlk başta Türkiyeden adalara talep vardı fakat hem kanuni olarak sınıra yakın yerlerden yabancıların mülk alması mümkün olmadığı için hem de Atina'daki mülkler daha ucuz ve orta vadedeki fiyat artışı daha fazla olacağı için bütün müşterilerimiz Atina'yı tercih etmeye başladı. Türkiye'den Atina'ya ulaşım çok kolay, sefer sayılarında artış var. Adalara ulaşım hava muhalefeti yüzünden kısıtlı olabiliyor. Adalar senede 5 veya 6 ay çalıştığı için alınan mülkün kiralanması mevsimlik oluyor. Atina'da ise kira geliri senelik olduğu için daha sabit ve kazançlı olabiliyor' dedi.
Ucuz eve oturma izni yok
Eğlence mekanları ile ilgili olarak herhangi bir alım olmadığını dile getiren Arslanoğlu, 'Daha fazla daire ve bina satışı gerçekleşiyor. Bir diğer yatırım şekli, ucuz olarak 15.000 ile 25.000 euro arasındaki küçük daireleri satın alıp onları kiralamak. Bu daha avantajlı. 250.000 euroluk tek bir ev alındığında 800 ile 1200 euro kira getirmekte, daha küçük miktarlarda evler alarak bu geliri 2.000 euro ya çıkarmak mümkün. Fakat ucuz bir ev alarak oturum izni alamazsınız. Saüdece Yunanistan kanuni bir engel olmadığı sürece evi olan kişiye vize vermek konusunda kolaylık gösterir. Yunanistan'da iki kanun var, 'Ev alma kanunu ve oturum izni kanunu', Türklere ucuz ev satıp oturma izni konusunda kandırılanlar oluyor. Türklerin bu iki kanunu bilerek ev alması gerek' dedi.
Emlak satışında belli bir sınır olmadığını söyleyen Arslanoğlu, '250.000 euroluk miktar tamamlandıktan sonra oturum izni veriliyor. Oturum izni işlemleri ev satın alındıktan sonra 15 iş günü içinde bitiyor ve mülkü satın alan 15 iş günü içinde oturum iznine sahip oluyor. Ondan sonra aileyi birleştirme işlemi yapıyoruz. Mülkü satın alan kişinin annesi babası çocukları ve eşinin anne babası oturum iznine sahip oluyor' dedi.
Fiyatlar arttı
Arslanoğlu, emlak satışındakie yoğun ilginin fiyatlarda artışa sebep olduğunu ve şu anda Yunanistan'a Türklerden fazla Çin, Rusya, Lübnan ve Mısır vatandaşlarının talep gösterdiğini belirtti. Arslanoğlu, 'Türk halkı 250.000 euroluk emlak almak dışında başka bir yolla oturma izni alamaz. Prosedür çok basit ve hızlı işliyor, müşterilere biz Türkçe hizmet veriyoruz. Şirketimizde Türkçe konuşan avukatımız ve muhasebecimiz bile var. İşlemlerle ilgili olarak detaylı bilgiyi sitemizden elde edebilirler. www.investgreece.gr sadece Türkçe bir site, bu siteyi Türk müşterilerimizin açık bilgiye ulaşması için kurduk. Şirketimiz Central Real Estate ve kurucu ortaklarından Yannis Sotropas'ta Türkiye'den geldi' dedi.
Yunanistan ve Türkiye iki kanat ülke
Türklerin mülk edinmesi, Yunanistan ve Türkiye ilişkilerindeki rolünden bahseden Arslanoğlu, 'Yunanistan ve Türkiye iki kanat ülke, her ne kadar gazetelerde sürekli gerginlik olduğu söylense ve yazılsa da Yunan halkı Türkleri seviyor. Çünkü kültür olarak çok yakın iki ülkeden bahsediyoruz. Türkiye'de komşu kelimesinin Yunanistan'ı çağrıştırması bu yüzden. Yoksa Türkiye başka ülkelerle de komşuluk yapıyor ama komşu kelimesi sadece Yunanistan'ı çağrıştırır bu da bu birlikteliğin aslında arkadaşlık ve dostluk temellerinin günlük yaşama nasıl yansıdığıyla alakalıdır. Ben Türkiye'de doğup büyüdükten sonra buraya geldiğimde kişisel olarak hiç bir sorun yaşamadım. Aksine Türkiye'den olduğumu söylediğim zaman hep ilgi gördüm ve buraya gelen Türklerin de aynı şekilde ilgiyle karşılanıp yabancılık çekmeyeceklerine, Türk ve Yunan ilişkilerinin daha iyiye gideceğine eminim' dedi.