Ucuz THY Uçak Bileti Nasıl Bulunur?

Seyahatinizi planlarken THY aracılığı ile ucuz uçak bileti bularak konforlu uçuşlar gerçekleştirmek mümkün.

THY – Türk Hava Yolları, kendi web sitesi aracılığı ile rezervasyon ve uçak bileti satışı yapmakta olduğu gibi toplu halde bilet alımı yapan seyahat acenteleri üzerinden de Thy uçak bileti temin etmek mümkündür. Seyahatinizi planlarken THY aracılığı ile ucuz uçak bileti bularak konforlu uçuşlar gerçekleştirmek mümkün. Bu konuda sadece yöntemleri bilmeniz yeterli olacaktır. Uçak bileti ararken toplu bilet arama motorlarının dışında THY-Türk Hava Yolları uygulaması üzerinden de ucuz uçak bileti bulmanız mümkün. Bu yazımızda sizlere uygun fiyata THY uçak biletini nasıl alabileceğinizden bahsedeceğiz.

THY uçak bileti alırken;

Öncelikle seyahatinizde gidiş dönüş şeklinde bir rota araması yapıyorsanız, yanılıyorsunuz. Çünkü bazı zamanlarda gidiş ve dönüş biletini ayrı bir şekilde almanız size daha uygun maliyet çıkaracaktır. İstanbul ilinden örnek verecek olursak, Sabiha Gökçen Havalimanından gittiğiniz bir uçuş için Atatürk Havalimanı dönüşü çok daha ucuz olma ihtimali vardır. Bu ihtimali THY uçak bileti alırken gözden kaçırmamanız gerekiyor.

Aktarmalı mı Aktarmasız mı?

İkinci olarak aktarmalı uçuş tercih etmeniz gerekiyor. Yurtdışı uçuşları için ucuz THY uçak bileti arıyorsak, aktarmasız uçuş yerine aktarmalı uçuşlara bakmalısınız. Çünkü gideceğiniz yere uçuş Örnek olarak İstanbul’dan uzak bir lokasyona uçuş ararken öncelikle sadece İstanbul havaalanlarını araştırmamak gerekir. Çünkü İstanbul yerine Atina, Kiev veya Sofya gibi yakın şehirlerin havaalanlarından gitmek istediğiniz yerlere çok uygun fiyatlı uçak bileti bulabilirsiniz. Bu tür bir araştırma yapıp uygun fiyatlı bir bilet bulduktan sonra geriye kalan bulunduğunuz konumdan seçim yaptığınız havalimanına ulaşım için uçak bileti aramak olacaktır. Bu yöntem ile aktarmasız uçuştan yaklaşık %50 daha ucuza THY uçak bileti alıp seyahatinizi planlama ihtimaliniz mümkündür.

Yurtiçi uçuşları için bu yöntemi kullanabilir miyiz sorusuna da kesinlikle evet olarak cevap vermek istiyoruz. Günümüzde çoğu vilayette havalimanı bulunduğundan, gitmek istediğiniz lokasyona fahiş fiyat vermek yerine bulunduğunuz konumdan farklı bir yerden kalkış yapabilir ve bu konuma araç, otobüs veya uçak bileti ile seyahatinizi çok daha ucuza getirebilirsiniz. Örneğin Karadeniz Bölgesinde iseniz, Samsun, Ordu-Giresun, Trabzon havalimanları hizmet vermektedir. Seyahatiniz için bu bölgede hangi uçuşta ucuza THY uçak bileti alabiliyor isek seçiminizi ondan yana kullanabilirsiniz.