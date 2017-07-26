Üfürükçü Hoca tacizi: Kızları yıkadı sonra da...

Samsun'da, üniversite öğrencisi iki kız kardeş, baş ağrısı ve kötü rüyalar görmeleri nedeniyle gittikleri 'Üfürükçü Hoca' olarak tanınan Ahmet E.'nin kendilerini taciz ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Şüpheli Ahmet E., polis tarafından gözaltına alındı

Üfürükçü Hoca tacizi: Kızları yıkadı sonra da...

Samsun'da üniversite öğrencisi olan F.Ö. (27) ve Ü.Ö. (25) adlı kız kardeşler, sürekli kötü rüyalar görüp baş ağrısı yaşamaları nedeniyle Canik İlçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde oturan ve 'Üfürükçü Hoca' olarak bilinen Ahmet E.'ye gitti. Ahmet E., iddiaya göre, eve gelen kız kardeşlere içecek ikramında bulundu. Genç kızları okuyup üfleyen Ahmet E., çamurlu suda banyo yaptırdı. Banyodan çıkan kardeşlerin göğüs, sırt ve cinsel organlarının bulunduğu bölgelere Arapça harfler yazan Ahmet E., iddiaya göre elle tacizde bulundu. Ahmet E.'nin evinden ayrılan genç kızlar bir gün sonra polise giderek, taciz iddiasıyla şikayetçi oldu. Polis, Ahmet E.'yi gözaltına alırken, olayla ilgli soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #taciz #üfürükçü hoca
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