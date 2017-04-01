Ülker'in 1 Nisan reklamı ortalığı karıştırdı. Firmadan açıklama geldi

Ülker firmasının 1 Nisan için yayınladığı reklam filmi ortalığı karıştırdı. Reklama tepki gösteren vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplandı. Konuyla ilgili Murat Ülker'den açıklama geldi.
Ülker'in 1 Nisan için hazırladığı reklam filmi sosyal medyada yoğun tepki aldı. "1 Nisan'da küçük kardeşlerin abilerine, ablalarına sürprizleri var!" mesajı ile yayınlanan ve "1 Nisan yaklaşıyor, tuhaf şeyler oluyor" şeklinde başlayan Ülker'in reklam filmi gelen tepkiler üzerine yayından kaldırıldı. Reklam filmi için Twitter hesabından açıklama yapan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker kendilerine "kumpas" kurulduğunu söyledi.
ERDOĞAN'IN EVİNİN ÖNÜNDE TOPLANDILAR
Ülker’in resmi twitter adresi üzerinden yayınlanan video reklamına tepki gösteren vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kısıklı’da bulunan konutuna geldi. Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de burada vatandaşlarla bir araya geldi. Sosyal medya üzerinde operasyon yapılmak istendiğini ifade eden Külünk, "Bahsi geçen firmanın yönetici olan şahıs sosyal medyadan bir açıklama yapmış. Açıklama beni tatmin etmedi. Türkiye çocuk oyuncağı değil. Bu milletin psikolojisi kimsenin çocuk oyuncağı değil. Reklamı yayınla, bu milleti tehdit et, ondan sonra çık özür dile. İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı. Doğrunun ortaya çıkacağından şüphem yok. Sosyal medya üzerinden sahte hesaplarla çok ciddi operasyon yapılmak isteniyor. Buna izin vermeyiniz. Çok dikkatli olunuz. Hassasiyetinizi kaybetmeyiniz. Bu milleti 1 Nisan şakasıyla tehdit ederek boyun bükecek bir millet değiliz. Bu ülke bizim, bu vatan bizim, bu devlet bizim, bu cumhuriyet bizim. Bize kimse sömürge muamalesi yapamaz" şeklinde konuştu. Algı operasyonları milletin psikolojisinin yok edilmeye çalışıldığını vurgulayan Külünk, "İstanbul Emniyet Müdürümüzle görüştüm. Her şeyin sakin olduğunu, sıra dışı bir şeyin olmadığını ifade etti. Ankara’yı da takip ettim. Sıra dışı hiçbir gelişme yok. Şuna dikkat edelim. Bu örgüt bu milletin psikolojisini yok etmek istiyor. Sosyal medya üzerinden algı operasyonlarımızla bu duyarlılığımızı eritmek istiyorlar. Bu ülkenin bir tane başkomutanı vardır, o da Recep Tayyip Erdoğan’dır" diye konuştu.
ÜLKER RESMİ HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI: HUKUKİ İŞLEM BAŞLATACAĞIZ
Üker firması da resmi hesabından açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "1 Nisan kapsamında hayata geçirdiğimiz (küçük kardeş olmak' isimli kampanyamız maksatlı olarak farklı noktalara çekilmeye ve içinde olmayan anlamlar yüklenmeye çalışılmaktadır. Kampanyamız 1 Nisan kansepti kapsamında aile bireyleri ve özellikle kardeşler arasındaki tatlı rekabeti konu almaktadır. Sosyal medyada kast edilen hiçbir konuyla ilgisi yoktur, olamaz. Bu masum şaka günü reklamını farklı noktalara çekenlerle ilgili tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı bildiririz."