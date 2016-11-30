Uludere'de hain tuzak: 1 şehit

Şırnak'ın Uludere İlçesine bağlı Andaç Köyü kırsalında gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyeti sırasında, PKK'lı teröristler daha önce araziye döşediği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 1 asker şehit oldu

Uludere İlçesi Andaç Köyü Kokpi tepesinde arama tarama çalışması yürüten güvenlik güçlerin geçişi sırasında, teröristler tarafından daha önce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada yaralanan ve helikopterle Şırnak Asker Hastanesine kaldırılan asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı teröristlerin etkisiz hala getirilmesi için bölgede başlatılan operasyon sürüyor.