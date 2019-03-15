Uluslararası camianın sesini çıkarmasını bekliyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısına ilişkin "İslamofobiyle ilgili dünyada yükselen bir trend var. Bununla ilgili tüm uluslararası camianın bir tedbir alması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Uluslararası camianın sesini çıkarmasını bekliyoruz
15 Mart 2019 Cuma 15:34

Pakdemirli, yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'da meydana gelen menfur saldırıyı kınadı.

Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"İnşallah bundan sonra İslam'ın muhabbetlerine, camilerine böyle saldırılar olmaz. 49 Müslüman kardeşimiz vefat etti. Vefat edenlere Rabbimden rahmet, yaralılara da şifalar niyaz ediyorum. İslamofobiyle ilgili dünyada yükselen bir trend var. Bununla ilgili tüm uluslararası camianın bir tedbir alması gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple sadece İslam'a değil bütün dinlere karşı bu tarz menfur saldırıların baştan önlenmesi mutlaka gerekiyor. Uluslararası camianın bu konuda sesini çıkarmasını bekliyoruz."


Kaynak: AA
Etiketler; #bakan pakdemirli #yeni zelanda #saldırı
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