Ümit Kocasakal: Sözlerim çarpıtıldı!

Ümit Kocasakal, CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü için kullandığı “Ben Atatürk düşmanlarıyla yürümem” sözüne açıklama getirdi. Kocasakal, 'Söylediklerim, bütünselliğinden kopartılıp, cımbızlanarak ve kasıtlı bir biçimde çarpıtıldı' dedi

Eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması sonrası başlatılan ‘Adalet Yürüyüşü’ için kullandığı “Ben Atatürk düşmanlarıyla yürümem” ifadesine ilişkin olarak açıklama yaptı.“Sözlerimin arkasındayım” diyen Kocasakal, “Yürümem ve yürümeyeceğim. Ancak bu sözlerimle; bu yürüyüşe gerçekten adalet arayışı düşüncesiyle katılan, yürüyen, Cumhuriyet duyarlılığından zerrece kuşku duymadığım, Atatürk ile sorunu olmayan partilileri veya yurttaşları kastetmiş değilim” ifadesini kullandı. Sözcü'nün haberine göre söz konusu ifadelerin ‘cımbızlandığını’ savunan Kocasakal, “Söylediklerim, bütünselliğinden kopartılıp, cımbızlanarak ve kasıtlı bir biçimde çarpıtılıp, kastetmediğim anlamlar yüklenerek bir bardak suda fırtına kopartılmakta ve hakkımda bir linç kampanyası yürütülmektedir” ifadelerini kullandı.



Kocasakal, Tüm bu saldırıları göğüslemeye hazırım. Çünkü kralın çıplak olduğunun açıkça ifade edilmesi, bedeli ne olursa olsun artık bir zorunluluktur. Tek üzüntüm, kimleri kastettiğim çok açık olan bir hususta üzerine alınması gerekenlerin alınmayıp, alınmaması gerekenlerin alınması, Cumhuriyet ve Atatürk duyarlılığına sahip samimi partililerim ve yurttaşlarımın planlı bir çarpıtmayla bu linç girişimine ortak ve alet edilmeye çalışılmasıdır" dedi.