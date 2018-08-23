Ümraniye'de yangında mahsur kalanlar böyle kurtarıldı

Ümraniye'de dört katlı binanın ikinci katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Üst katlarda mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, büyük çaplı maddi hasar meydana geldi

Ümraniye'de yangında mahsur kalanlar böyle kurtarıldı
23 Ağustos 2018 Perşembe 17:26

Ümraniye Namık Kemal Mahallesi Orta Sokak 21 numarada bulunan dört katlı binanın ikinci katındaki evde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Ümraniye, Kadıköy ve Üsküdar'dan itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi mahsur kaldı.


MERDİVEN ARACIYLA KURTARILDI

Üst katlarda mahsur kalan bina sakinleri camlara çıkarak kurtarılmayı bekledi. İlk olarak çocuklar itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarılarak aşağıya indirildi. Vatandaşların yardımıyla çocuklar hemen sağlık ekiplerine verilerek ambulans içinde müdahale edildi. Diğer mahsur kalan vatandaşlar da merdiven aracılığıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirdi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Emekli polis memuru intihar etti
Sonraki Haber
Hayvanseverleri sevindiren proje
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.