Üniversite öğrencisi genç kızı böyle kaçırdılar!

Mersin'de üniversite öğrencisi bir genç kız, bindiği minibüste herkesin gözü önünde kaçırıldı

Mersin'de üniversite öğrencisi olan Zelal Topçul, teyzesiyle birlikte minibüse bindi. Minibüse binen iki kişi hemşirelik öğrencisi olan Topçul'u herkesin gözü önünde kolundan çekiştirerek kaçırdı. Olay hemen polise haber verildi. 20 yaşındaki genç kızın yakınları, Zelal'i kaçıranların akrabaları olduğunu söyledi. Daha önce genç kızla evlenmek isteyen ancak 'hayır' yanıtını alan gencin, Zelal'i kaçırdığı bilgisi verildi.



Polis genç kızı ve kaçıranların peşine düştü. Topçul'nun ailesi de kızlarının bulunması için bir televizyon kanalında yayınlanan Müge Anlı'nın programına kaçırılma görüntülerini gönderdi. Konuyla ilgili açıklama yapan baba Yusuf Topçul, kızını kaçıran kişilerin amcasının çocuklarının çocukları olduğunu söyledi. Kaçırma olayından sonra şahısları gördüğünü, şahısların kaçırma olayını inkar ettiğini belirten baba, daha sonra da bu kişilerin kayıplara karıştığını anlattı.



Baba Topçul, kızını kaçıranların bağımlı oldukları için toplumdan dışlanmış kişiler olduğunu da söyledi.