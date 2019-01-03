Üniversite öğrencisi hocasını öldürdü

Ankara'da, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi öğrencisi Hasan İsmail H., odasında tartıştığı araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'i önce bıçakladı, ardından tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Şenel kurtarılamadı.

Olay, önceki gün, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Hasan İsmail H., iddiaya göre asistan hoca olarak derslerine giren araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in akşam saatlerinde fakülte binasındaki odasına gitti. Hasan İsmail H., burada tartıştığı Şenel'i önce bıçakladı, ardından belinden çıkardığı tabancayla vurdu.

Otomobille kaçtı

Silah seslerini duyan binadaki öğrenciler ve üniversite personeli ise büyük panik yaşadı. Öğrenciler ve personel panik içinde dışarıya çıktı. Hasan İsmail H., olayın ardından otomobille kaçtı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Şenel'e odasında müdahale etti. Sağlık görevlilerinin tüm çabasına karşın, aşırı kan kaybeden Şenel kurtarılamadı. Bir yıllık evli olan Ceren Damar'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan öğrenci Hasan İsmail H.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Hasan İsmail H.'nin olayda kullandığı tabancanın polis babasına ait olduğu öğrenildi.

Kopya iddiası

Polisin cinayetle ilgili araştırması sürerken, Ceren Damar Şenel ile öğrencisi arasında kopya tartışması yaşandığı öne sürüldü. Araştırma Görevlisi Şenel'in, sınav sırasında kopya çekerken yakaladığı Hasan İsmail H.'nin sınav kâğıdını aldığı iddia edildi. Hasan İsmail H.'nin de dün akşam saatlerinde odasına giderek Şenel'i öldürdüğü belirtildi.

Sınavlar ertelendi

Çankaya Üniversitesi, başsağlığı mesajı yayınlayarak, eğitime ara verildiğini ve sınavların geçici olarak ertelendiğini belirtti. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Balgat Kampüs Hukuk Fakültesinde 2 Ocak 2019 tarihinde yaşanan menfur saldırıda üniversitemizin değerli akademisyenlerinden Ceren Damar Şenel'i kaybettik. Yaşanan elim olayın ardından sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Ceren Damar Şenel, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Menfur saldırıda hayatını kaybeden öğretim elemanımıza, Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm üniversite camiasına sabır ve baş sağlığı dileriz. Üniversitemiz genelinde yapılacak olan tüm sınavlar ertelenmiştir. 02/01/2019 tarihinde Üniversitemiz genelinde Senato kararı ile 1 gün (03 Ocak 2019) ve Hukuk Fakültemizde 3 gün (03-05 Ocak 2019) tarihlerinde yapılacağı ilan edilen tüm sınavlar ertelenmiş, ayrıca Hazırlık Eğitim Birimi'nde eğitime 1 gün (03 Ocak 2019) ara verilmiştir."

Tuhaf paylaşıma jet soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Damar'ın ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından çirkin paylaşımda bulunan aynı üniversitede bir öğrenci hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "02.09.2019 tarihinde Çankaya Üniversitesi'nde Ceren Damar isimli öğretim görevlisinin öldürülmesi olayıyla ilgili 'bu örnek hareket umarım sınavlarımıza yansır. Herkese iyi çalışmalar' şeklinde paylaşım yapan ve aynı üniversitede öğrenci olan M.B isimli şahıs hakkında TCK. 215. Madde gereğince 'Suçu ve Suçluyu Övme' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

İbrahim Kalın'dan başsağlığı

Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi. Kalın, paylaşımında, "Komşumuzun kızı ve Çankaya Üni Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar, dün menfur bir saldırıda hayatını kaybetti. Kendisine Allahtan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Mekânı cennet olsun. Olay bütün yönleriyle araştırılıyor" dedi.