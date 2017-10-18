Üniversite sınavına girecekler dikkat! 15 dakika kuralı kalkıyor

Üniversite sınavına girecek olanlara güzel haber geldi. Bu sene birçok öğrenci 15 dakika kuralına takıldığı için sınava girememişti, önümüzdeki sınav için bu kural kalktı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, üniversiteye giriş sınavı ile ilgili açıklama yaptı. Geçtiğimiz sınavda çok can yakan 15 dakika kuralı ile ilgili açıklama yapan Özer, bu kuralın kalktığını söyledi. Sınav başlama saatinin 10.00 olacağını da belirten Özer, bu saatten sonra öğrencinin içeriye alınmayacağını söyledi.



Özer, sınav başvurularının mart ayında yapılacağını belirtirken, sınavın ise Ramazan Bayramı sonrasında 23-24 Haziran tarihlerinde yapılacağını açıkladı.



Sınav ücreti konusunda da bilgiler veren Özer, daha önce sınav ücretinin 160 TL olduğunu, şimdi ise iki sınav için 120 TL almayı planladıklarını söyledi.



Müfredat dışı sorunun kesinlikle sorulmayacağını da belirten Özer, ikinci oturumda Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya 1, sosyal bilimler, matematik, fen bilimleri olmak üzere 4 testin yer alacağını söyledi.



Sınav süresiyle ilgili de açıklama yapan Özer, "Sınav sürelerinin ne olacağı konusunda çalışmaları sürdürüyoruz. Cumartesi günü öğleden sonraki oturum tek olacağından, sınav süresini de buna göre ayarlayacağız. Sınav süresi konusunda adaylarımızın içi rahat olsun. Zaman konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklar. Hatta tercihi netleşmiş olan, sayısal, sözel veya eşit ağırlık tercihi netleşen adayların, sadece iki testi alacakları için çok daha geniş bir sürede soruları çözme imkanları olacak." dedi.









