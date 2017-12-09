Üniversitede tepki çeken bildiri!

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde kim tarafından dağıtıldığı belli olmayan 'müzik haramdır' başlıklı bildiri tepkilere neden oldu

İTÜ Ayazağa Kampüsü girişinde dağıtılan bildiride 'Söyleyeni ve dinleyeni dinden çıkaran şarkı sözleri', 'Müzik neden haramdır' gibi başlıklar bulunuyor.





İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya vb. sanatçıların şarkılarında bulunan bazı sözlerin dinden çıkardığı belirtilen bildiri konservatuar öğrencileri tarafından üniversitenin Maçka'daki binası önünde müzik ile protesto edildi. Öğrenciler hep birlikte "Şeytan Bunun Neresinde" adlı deyişi çalıp söylediler.





İTÜ Konsevatuvar öğrencileri ayrıca dağıtılan bu bildiriye tepki göstererek 'İnadına sanat inadına özgürlük' başlıklı bir duyuru da bulundular.