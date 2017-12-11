Üniversiteli genç, aşırı kiloları nedeniyle öldü!

Aşırı kiloları Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde okuyan 20 yaşındaki gencin sonu oldu

Üniversiteli genç, aşırı kiloları nedeniyle öldü!

Erzurum, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi'nde Tarih Öğretmenliği bölümünde 2. sınıf öğrencisi olan 20 yaşındaki Kadir Kaan Keten yatağında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre 8 Aralık günü ev arkadaşı Burak B., arkadaşı Keten'in yatağında oturur halde gördü. Arkadaşına seslenen Burak B., ancak bir yanıt alamadı. Bunun üzerine arkadaşının yanına giden Burak B., Keten'in öldüğünü fark etti.

Burak B., durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede üniversiteli gencin vücudunda bir darp izine rastlamadı.

Ceseti morga kaldırılan 160 kiloluk gencin ölüm nedeninin aşırı kiloya bağlı solunum yetmezliği ve kalp krizi olduğu tespit edildi.

Keten'in okumak için Amasya'dan Erzurum'a gittiği ve ailesinin kiloları nedeniyle yarı yıl tatilinde oğullarını ameliyat ettirmeye karar verdiği iddia edildi. Keten'in cenazesi otopsi sonrasında ailesine teslim edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #erzurum #üniversite #ölüm #kilo
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