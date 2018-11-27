Üniversiteli genç kız banyodan uzun süre çıkmayınca...

Bursa'da banyo yaptığı sırada şofbenden sızan gazdan zehirlenen üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Alara Kocabaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Üniversiteli genç kız banyodan uzun süre çıkmayınca...
27 Kasım 2018 Salı 09:09

Olay dün akşam saat 19.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Şehreküstü mahallesinde meydana geldi. Ailesi ile birlikte yaşadığı evde duş almak için banyoya giren Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Alara Kocabaş, şofbenden sızan gaz nedeniyle yere yığıldı. Uzun süre banyodan çıkmayan Kocabaş'ı merak eden ailesi banyoya girdiğinde kızlarının yerde yattığını gördü. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Alara Kocabaş, Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız hayatını kaybetti.

Bursa Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Alara Kocabaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmaya başlandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #şofben zehirlenmesi #ölüm #banyoda ölüm
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