Üniversiteli kız dehşeti yaşadı. Önce beli kırıldı, sonra tecavüze uğradı

İstanbul'da bir üniversiteli kız dehşeti yaşadı. Tecavüze uğrayan genç kızın beli kırıldı

Olay İstanbul Şişli'de yaşandı. 23 Aralık'ta meydana gelen olayda yurduna gitmek için yolda olan bir üniversite öğrencisi, önce 4 metrelik bir duvardan cami avlusuna atıldı. Genç kız daha sonra yerde sürüklenerek bir odunluğa götürüldü ve burada tecavüze uğradı.



Alınan bilgiye göre Almanya'da okuyan ve Erasmus ile İstanbul'a gelen Türk vatandaşı 22 yaşındaki A.Ç. arkadaşlarıyla kafetaryada oturduktan sonra onların yanından gece 01.00 sıralarında ayrıldı. Yurda doğru yürümeye başlayan A.Ç.'nin önü bir şahıs tarafından kesildi. Önce genç kızın cep telefonunu almak isteyen kişi, genç kız direnince onu 4 metrelik bir duvardan aşağıya attı. Cami avlusuna düşen genç kızı aşağıya inen kişi sürükleyerek odunluğa götürdü. Genç kız burada tecavüze uğrarken, şüpheli genç kızın telefonunu da alıp olay yerinden kaçtı. A.Ç. ise bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarak gidip durumu polise anlattı. A.Ç. hemen hastaneye kaldırılırken, genç kızın belinin de kırık olduğu tespit edildi.



Polis, olayla ilgili çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İncelemeler sonrası şüphelinin eşgali belirlendi. Evi tam olarak belirlenemeyen şüpheli için polis pusu kurdu. Polis pusu sonrası şüpheli Tuvshınbayar E.'yi sokakta yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin evinde de genç kızdan çaldığı cep telefonu bulundu.



A.Ç. kendisine gösterilen fotoğraftan da şüpheliyi teşhis etti. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. A.Ç. ise Türkiye'ye gelen ailesi tarafından Almanya'ya geri götürüldü.