Üniversiteye girişte YGS-LYS ayrımı kalkıyor!

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), üniversite sınavında Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) ayrımının ortadan kalkacağı, yükseköğretim programlarına sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanları ile girileceği bildirildi

YÖK'ten yapılan bilgilendirmeye göre, çalışmaların tamamlanması halinde üniversite sınavında yapılacak değişiklikle YGS ve LYS ayrımı kalkacak.



Öğrenciler, yükseköğretim programlarına sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanları ile girecek. Toplam 4 puan türü olacak ve baraj puan uygulaması yine devam edecek. Belli alanlarda, uygulanan başarı sıralaması şartı da aranacak.



Diğer önemli değişiklik ise puan türlerinde gerçekleşecek. Halen uygulanan 18 puan türünde azaltmaya gidilecek. Bunlar, çok az sayıda adayın girdiği dil puanı dışında, temel olarak sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri olacak fakat her bir puan türünde temel Türkçe ve temel matematiğin katkısı bulunacak. Yeni sistemde Türkçe ve matematik, bu sınavın merkezinde olacak.



Öte yandan, üniversite sınavında sorular, önceden olduğu gibi Milli Eğitim müfredatından oluşacak.



