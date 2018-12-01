Üniversiteyi fareler bastı. Öğrenciler isyanda!

Medipol Üniversitesi Beykoz Kampüsünde bulunan binalar farelerin istilasına uğradı. Sınıfta ders çalışan öğrencilerin yanına kadar gelen fareler, öğrencileri isyan ettirdi

Üniversiteyi fareler bastı. Öğrenciler isyanda!
01 Aralık 2018 Cumartesi 10:23

Medipol Üniversitesi Beykoz Kampüsünü istila eden fareler öğrencileri isyan ettirdi. Öğrenciler, farelerin sınıfı bastığı anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Üniversite yönetimi konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

MONTUN ALTINDAN FARE ÇIKTI

Olay, Medipol Üniversitesi Beykoz Kampüsünde gerçekleşti. Bir öğrencinin, sınıfa girerken çektiği video sosyal medyanın gündemine oturdu. Sınıfta yere düşen montunu kaldıran erkek öğrenci, montun altından çıkan fareyi görünce şoka uğradı. Fareyi gören diğer öğrenciler çığlıklar atarken, okuldaki farelerin istilası öğrencileri isyan ettirdi.

Medipol Üniversitesi yönetimi, okulu basan farelerle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Etiketler; #fare #üniversite fare
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